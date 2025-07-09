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Прокуратура начала проверку после взрыва электросамоката в Ялте

Прокуратура начала проверку после взрыва электросамоката в Ялте - РИА Новости, 09.07.2025

Прокуратура начала проверку после взрыва электросамоката в Ялте

Проверка начата после взрыва электросамоката в одном из пунктов проката на набережной Ялты, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:18:00+03:00

2025-07-09T12:18:00+03:00

2025-07-09T12:18:00+03:00

происшествия

ялта

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Проверка начата после взрыва электросамоката в одном из пунктов проката на набережной Ялты, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. МЧС по региону сообщает о взрыве в Ялте электросамоката, который находился на зарядке в полуоткрытом подвальном помещении. По данным ведомства, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприбора из-за аномальной жары. Отмечалось, что никто не пострадал. "Возможной причиной могла стать неисправность аккумулятора одного из средств индивидуальной мобильности. В ходе организованной проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что возгорание произошло в одном из пунктов проката техники на набережной города. Ранее в Крыму с 8 по 12 июля было объявлено предупреждение об аномальной жаре с превышением климатической нормы на семь градусов - максимальная температура воздуха в эти дни составит 33-38 градусов.

https://ria.ru/20250605/parkovka-2021098413.html

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происшествия, ялта, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)