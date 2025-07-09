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Прокуратура начала проверку после взрыва электросамоката в Ялте
Прокуратура начала проверку после взрыва электросамоката в Ялте - РИА Новости, 09.07.2025
Прокуратура начала проверку после взрыва электросамоката в Ялте
Проверка начата после взрыва электросамоката в одном из пунктов проката на набережной Ялты, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:18:00+03:00
2025-07-09T12:18:00+03:00
2025-07-09T12:18:00+03:00
происшествия
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Проверка начата после взрыва электросамоката в одном из пунктов проката на набережной Ялты, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. МЧС по региону сообщает о взрыве в Ялте электросамоката, который находился на зарядке в полуоткрытом подвальном помещении. По данным ведомства, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприбора из-за аномальной жары. Отмечалось, что никто не пострадал. "Возможной причиной могла стать неисправность аккумулятора одного из средств индивидуальной мобильности. В ходе организованной проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности", - говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что возгорание произошло в одном из пунктов проката техники на набережной города. Ранее в Крыму с 8 по 12 июля было объявлено предупреждение об аномальной жаре с превышением климатической нормы на семь градусов - максимальная температура воздуха в эти дни составит 33-38 градусов.
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происшествия, ялта, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ялта, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура начала проверку после взрыва электросамоката в Ялте
В Ялте начали проверку после взрыва электросамоката в пункте проката