Госдума приняла в I чтении проект о платформенной экономике
Госдума приняла в первом чтении законопроект о платформенной экономике
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике.
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"Платформенная экономика — это один из самых быстрорастущих на сегодня секторов экономики. За четыре года объем продаж в интернете вырос в четыре раза, доля в розничных продажах увеличилась до 15 процентов. Только за прошлый год число заказов, которые выполнили маркетплейсы, превысило шесть миллиардов", — сказал на заседании палаты министр экономического развития Максим Решетников.
Законопроект регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и позволяют проводить оплату за товары, работы или услуги. В частности, это маркетплейсы.
Среди ключевых мер:
- Обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через единую систему идентификации и аутентификации и госреестры перед допуском на платформу.
- Упрощенный возврат некачественной продукции — для этого платформы обязаны дать клиентам техническую возможность связи с поставщиками.
- Запрет на манипуляции с пользовательской выдачей.
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Eсли покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции.
- К продаже на маркетплейсах не будут допускать запрещенные товары.
- Устанавливается порядок применения скидок — только с согласия продавца, платформа обязательно должна его об этом уведомить.
- В договорах с партнерами должны быть прописаны санкции за нарушение соглашения, порядок доступа к информации о принципах формирования рейтинга, ранжирования поисковой выдачи и прочего.
- Санкции в отношении продавцов должны быть обоснованы, предупреждать о них следует не менее чем за три дня до применения.
- Об изменении существенных условий договора платформа должна уведомить за 45 дней.
- Вводится обязательная система досудебного разрешения споров.
- Уточняются критерии, по которым отношения между платформой, заказчиком и исполнителем признаются гражданско-правовыми. В их числе отсутствие графика работы, право исполнителя отказаться от заказа и запрет на привлечение третьих лиц при исполнении заказа.
- Платформы получат возможность софинансировать социальные и пенсионные продукты для исполнителей.
На подачу поправок к законопроекту отводится пять дней. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2027 года.
В июне президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2025, попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике. По его словам, необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться и конкурировать с международными гигантами.