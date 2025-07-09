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Госдума приняла в I чтении проект о платформенной экономике - РИА Новости, 09.07.2025
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14:05 09.07.2025 (обновлено: 15:42 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/proekt-2028137002.html
Госдума приняла в I чтении проект о платформенной экономике
Госдума приняла в I чтении проект о платформенной экономике - РИА Новости, 09.07.2025
Госдума приняла в I чтении проект о платформенной экономике
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:05:00+03:00
2025-07-09T15:42:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
максим решетников
госдума рф
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике. &quot;Платформенная экономика — это один из самых быстрорастущих на сегодня секторов экономики. За четыре года объем продаж в интернете вырос в четыре раза, доля в розничных продажах увеличилась до 15 процентов. Только за прошлый год число заказов, которые выполнили маркетплейсы, превысило шесть миллиардов&quot;, — сказал на заседании палаты министр экономического развития Максим Решетников.Законопроект регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и позволяют проводить оплату за товары, работы или услуги. В частности, это маркетплейсы.Среди ключевых мер:Eсли покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции.На подачу поправок к законопроекту отводится пять дней. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2027 года.В июне президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2025, попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике. По его словам, необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться и конкурировать с международными гигантами.
https://ria.ru/20250709/prava-2028064590.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, максим решетников, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Максим Решетников, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении проект о платформенной экономике

Госдума приняла в первом чтении законопроект о платформенной экономике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике.
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"Платформенная экономика — это один из самых быстрорастущих на сегодня секторов экономики. За четыре года объем продаж в интернете вырос в четыре раза, доля в розничных продажах увеличилась до 15 процентов. Только за прошлый год число заказов, которые выполнили маркетплейсы, превысило шесть миллиардов", — сказал на заседании палаты министр экономического развития Максим Решетников.

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Законопроект регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и позволяют проводить оплату за товары, работы или услуги. В частности, это маркетплейсы.
Среди ключевых мер:
  • Обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через единую систему идентификации и аутентификации и госреестры перед допуском на платформу.
  • Упрощенный возврат некачественной продукции — для этого платформы обязаны дать клиентам техническую возможность связи с поставщиками.
  • Запрет на манипуляции с пользовательской выдачей.
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Eсли покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции.
  • К продаже на маркетплейсах не будут допускать запрещенные товары.
  • Устанавливается порядок применения скидок — только с согласия продавца, платформа обязательно должна его об этом уведомить.
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  • В договорах с партнерами должны быть прописаны санкции за нарушение соглашения, порядок доступа к информации о принципах формирования рейтинга, ранжирования поисковой выдачи и прочего.
  • Санкции в отношении продавцов должны быть обоснованы, предупреждать о них следует не менее чем за три дня до применения.
  • Об изменении существенных условий договора платформа должна уведомить за 45 дней.
  • Вводится обязательная система досудебного разрешения споров.
  • Уточняются критерии, по которым отношения между платформой, заказчиком и исполнителем признаются гражданско-правовыми. В их числе отсутствие графика работы, право исполнителя отказаться от заказа и запрет на привлечение третьих лиц при исполнении заказа.
  • Платформы получат возможность софинансировать социальные и пенсионные продукты для исполнителей.
На подачу поправок к законопроекту отводится пять дней. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2027 года.
В июне президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2025, попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике. По его словам, необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться и конкурировать с международными гигантами.
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