https://ria.ru/20250709/proekt-2028137002.html

Госдума приняла в I чтении проект о платформенной экономике

Госдума приняла в I чтении проект о платформенной экономике - РИА Новости, 09.07.2025

Госдума приняла в I чтении проект о платформенной экономике

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:05:00+03:00

2025-07-09T14:05:00+03:00

2025-07-09T15:42:00+03:00

экономика

технологии

россия

владимир путин

максим решетников

госдума рф

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике. "Платформенная экономика — это один из самых быстрорастущих на сегодня секторов экономики. За четыре года объем продаж в интернете вырос в четыре раза, доля в розничных продажах увеличилась до 15 процентов. Только за прошлый год число заказов, которые выполнили маркетплейсы, превысило шесть миллиардов", — сказал на заседании палаты министр экономического развития Максим Решетников.Законопроект регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и позволяют проводить оплату за товары, работы или услуги. В частности, это маркетплейсы.Среди ключевых мер:Eсли покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции.На подачу поправок к законопроекту отводится пять дней. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2027 года.В июне президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2025, попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике. По его словам, необходимо создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться и конкурировать с международными гигантами.

https://ria.ru/20250709/prava-2028064590.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин, максим решетников, госдума рф