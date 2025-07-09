https://ria.ru/20250709/prigovor-2028152720.html
Суд вынес приговор двоим виновным в издевательствах над ребенком
Суд вынес приговор двоим виновным в издевательствах над ребенком - РИА Новости, 09.07.2025
Суд вынес приговор двоим виновным в издевательствах над ребенком
Артемовский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии местного жителя и его дочь за издевательства над опекаемым ребенком – подростку... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:52:00+03:00
2025-07-09T15:52:00+03:00
2025-07-09T15:52:00+03:00
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Артемовский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии местного жителя и его дочь за издевательства над опекаемым ребенком – подростку не давали спать, заставляли мыться в снегу, привязывали ремнем и стяжками, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, опекун 13-летнего мальчика и его уже совершеннолетняя дочь порядка двух месяцев истязали подростка. "Осужденные периодически наносили мальчику телесные повреждения, препятствовали его сну, заставляли мыться и справлять естественную нужду в снегу в холодное время года в условиях температуры воздуха ниже трех градусов. Они привязывали ребенка к ложу из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня", – рассказали в прокуратуре. Их признали виновными по ряду статей – незаконное лишение свободы ребенка, истязание с особой жестокостью, неисполнение обязанностей по воспитанию. "Артемовский городской суд назначил виновным наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима каждому", – уточнили в надзорном ведомстве. Как добавил журналистам старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Александр Шульга, школе, где обучался ребенок во время пребывания в приемной семье, внесено представление, подростка из этой семьи изъяли.
https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025612328.html
https://ria.ru/20250706/arest-2027469356.html
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происшествия, свердловская область, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор двоим виновным в издевательствах над ребенком
Суд приговорил к пяти годам колонии виновных в издевательствах над ребенком
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Артемовский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии местного жителя и его дочь за издевательства над опекаемым ребенком – подростку не давали спать, заставляли мыться в снегу, привязывали ремнем и стяжками, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, опекун 13-летнего мальчика и его уже совершеннолетняя дочь порядка двух месяцев истязали подростка.
"Осужденные периодически наносили мальчику телесные повреждения, препятствовали его сну, заставляли мыться и справлять естественную нужду в снегу в холодное время года в условиях температуры воздуха ниже трех градусов. Они привязывали ребенка к ложу из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня", – рассказали в прокуратуре.
Их признали виновными по ряду статей – незаконное лишение свободы ребенка, истязание с особой жестокостью, неисполнение обязанностей по воспитанию. "Артемовский городской суд назначил виновным наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима каждому", – уточнили в надзорном ведомстве.
Как добавил журналистам старший помощник руководителя управления СК РФ
по региону Александр Шульга
, школе, где обучался ребенок во время пребывания в приемной семье, внесено представление, подростка из этой семьи изъяли.