https://ria.ru/20250709/prigovor-2028152720.html

Суд вынес приговор двоим виновным в издевательствах над ребенком

Суд вынес приговор двоим виновным в издевательствах над ребенком - РИА Новости, 09.07.2025

Суд вынес приговор двоим виновным в издевательствах над ребенком

Артемовский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии местного жителя и его дочь за издевательства над опекаемым ребенком – подростку... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:52:00+03:00

2025-07-09T15:52:00+03:00

2025-07-09T15:52:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Артемовский городской суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии местного жителя и его дочь за издевательства над опекаемым ребенком – подростку не давали спать, заставляли мыться в снегу, привязывали ремнем и стяжками, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, опекун 13-летнего мальчика и его уже совершеннолетняя дочь порядка двух месяцев истязали подростка. "Осужденные периодически наносили мальчику телесные повреждения, препятствовали его сну, заставляли мыться и справлять естественную нужду в снегу в холодное время года в условиях температуры воздуха ниже трех градусов. Они привязывали ребенка к ложу из деревянных досок, фиксируя его руки и ноги при помощи пластиковых стяжек и ремня", – рассказали в прокуратуре. Их признали виновными по ряду статей – незаконное лишение свободы ребенка, истязание с особой жестокостью, неисполнение обязанностей по воспитанию. "Артемовский городской суд назначил виновным наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима каждому", – уточнили в надзорном ведомстве. Как добавил журналистам старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Александр Шульга, школе, где обучался ребенок во время пребывания в приемной семье, внесено представление, подростка из этой семьи изъяли.

https://ria.ru/20250626/sheremetevo-2025612328.html

https://ria.ru/20250706/arest-2027469356.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)