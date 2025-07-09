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В Приангарье нашли тело убитой девушки - РИА Новости, 09.07.2025
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15:56 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/priangarja-2028163076.html
В Приангарье нашли тело убитой девушки
В Приангарье нашли тело убитой девушки - РИА Новости, 09.07.2025
В Приангарье нашли тело убитой девушки
Тело убитой девушки нашли в поселке Приангарья, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:56:00+03:00
2025-07-09T15:56:00+03:00
происшествия
россия
рыльский район
курская область
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ИРКУТСК, 9 июн - РИА Новости. Тело убитой девушки нашли в поселке Приангарья, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "По версии следствия, 8 июля текущего года на участке дома, расположенного в поселке Большой Луг Шелеховского района, обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Проводится судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели. По данным регионального ГУМВД, подозреваемый в убийстве задержан в Рыльском районе Курской области сотрудниками полиции. Задержание производилось при взаимодействии с ГУ уголовного розыска МВД России. Полицейскими была получена ориентировка с фотографией подозреваемого, а также информация о том, что он может скрываться в Курской области. Ночью в Рыльском районе на одном из стационарных постов полиции, организованном в рамках действия правового режима КТО, был остановлен автомобиль такси, в котором находился молодой человек. Сотрудники узнали в нем разыскиваемого. В ближайшее время подозреваемого передадут инициатору розыска.
https://ria.ru/20250708/kamchatka-2027807217.html
россия
рыльский район
курская область
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происшествия, россия, рыльский район, курская область
Происшествия, Россия, Рыльский район, Курская область
В Приангарье нашли тело убитой девушки

В поселке Большой Луг в Приангарье нашли тело убитой девушки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ИРКУТСК, 9 июн - РИА Новости. Тело убитой девушки нашли в поселке Приангарья, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"По версии следствия, 8 июля текущего года на участке дома, расположенного в поселке Большой Луг Шелеховского района, обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Проводится судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели.
По данным регионального ГУМВД, подозреваемый в убийстве задержан в Рыльском районе Курской области сотрудниками полиции. Задержание производилось при взаимодействии с ГУ уголовного розыска МВД России. Полицейскими была получена ориентировка с фотографией подозреваемого, а также информация о том, что он может скрываться в Курской области.
Ночью в Рыльском районе на одном из стационарных постов полиции, организованном в рамках действия правового режима КТО, был остановлен автомобиль такси, в котором находился молодой человек. Сотрудники узнали в нем разыскиваемого. В ближайшее время подозреваемого передадут инициатору розыска.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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