https://ria.ru/20250709/prestupleniya-2028118343.html

Запад подталкивает Украину к новым преступлениям, заявил МИД

Запад подталкивает Украину к новым преступлениям, заявил МИД - РИА Новости, 09.07.2025

Запад подталкивает Украину к новым преступлениям, заявил МИД

Западные страны провоцируют эскалацию и подталкивают Украину к совершению новых преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:34:00+03:00

2025-07-09T12:34:00+03:00

2025-07-09T12:58:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

дания

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Западные страны провоцируют эскалацию и подталкивают Украину к совершению новых преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Дании ускорить развитие оборонной промышленности."Они (власти Дании - ред.) провоцируют эскалацию кризиса, рост масштабов жертв, разрушений, они подталкивают киевский режим к совершению новых военных преступлений против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Вот эта алармистская милитаристская риторика, манипулирование чувством страха у европейского населения, огромные программы вооружения, дорогостоящая и бессмысленная конфронтация с Россией не укрепляет безопасность Европы ", - отметила она в ходе брифинга в среду.Во главу угла Дания ставит помощь киевскому режиму, добавила Захарова.

https://ria.ru/20250709/evrosoyuz-2028045498.html

украина

киев

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, дания, мария захарова