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Запад подталкивает Украину к новым преступлениям, заявил МИД - РИА Новости, 09.07.2025
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12:34 09.07.2025 (обновлено: 12:58 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/prestupleniya-2028118343.html
Запад подталкивает Украину к новым преступлениям, заявил МИД
Запад подталкивает Украину к новым преступлениям, заявил МИД - РИА Новости, 09.07.2025
Запад подталкивает Украину к новым преступлениям, заявил МИД
Западные страны провоцируют эскалацию и подталкивают Украину к совершению новых преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:34:00+03:00
2025-07-09T12:58:00+03:00
в мире
украина
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россия
дания
мария захарова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Западные страны провоцируют эскалацию и подталкивают Украину к совершению новых преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Дании ускорить развитие оборонной промышленности."Они (власти Дании - ред.) провоцируют эскалацию кризиса, рост масштабов жертв, разрушений, они подталкивают киевский режим к совершению новых военных преступлений против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Вот эта алармистская милитаристская риторика, манипулирование чувством страха у европейского населения, огромные программы вооружения, дорогостоящая и бессмысленная конфронтация с Россией не укрепляет безопасность Европы ", - отметила она в ходе брифинга в среду.Во главу угла Дания ставит помощь киевскому режиму, добавила Захарова.
https://ria.ru/20250709/evrosoyuz-2028045498.html
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в мире, украина, киев, россия, дания, мария захарова
В мире, Украина, Киев, Россия, Дания, Мария Захарова
Запад подталкивает Украину к новым преступлениям, заявил МИД

Захарова: Запад подталкивает Украину к новым преступлениям в отношении мирных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Западные страны провоцируют эскалацию и подталкивают Украину к совершению новых преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Дании ускорить развитие оборонной промышленности.
"Они (власти Дании - ред.) провоцируют эскалацию кризиса, рост масштабов жертв, разрушений, они подталкивают киевский режим к совершению новых военных преступлений против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Вот эта алармистская милитаристская риторика, манипулирование чувством страха у европейского населения, огромные программы вооружения, дорогостоящая и бессмысленная конфронтация с Россией не укрепляет безопасность Европы ", - отметила она в ходе брифинга в среду.
Во главу угла Дания ставит помощь киевскому режиму, добавила Захарова.
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01:46
 
В миреУкраинаКиевРоссияДанияМария Захарова
 
 
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