https://ria.ru/20250709/predskazanie-2028190178.html

Зловещее предсказание Ньютона: конец света наступит в этом столетии

Зловещее предсказание Ньютона: конец света наступит в этом столетии - РИА Новости, 09.07.2025

Зловещее предсказание Ньютона: конец света наступит в этом столетии

Имя английского учёного сэра Исаака Ньютона мы знаем еще со школьной скамьи. Его законы движения и гравитации заложили основу для революционных изменений в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:58:00+03:00

2025-07-09T19:58:00+03:00

2025-07-09T19:58:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Вадим Минеев. Имя английского учёного сэра Исаака Ньютона мы знаем еще со школьной скамьи. Его законы движения и гравитации заложили основу для революционных изменений в науке. Но гениальный человек гениален во всем, и помимо физики Ньютон был еще талантливым астрономом, философом, алхимиком и теологом.Он даже сумел вычислить момент, когда мир должен закончить своё существование.Долгое время его пророчества были скрытыНе секрет, что сэр Исаак Ньютон был искренним христианином-протестантом и глубоко верующим человеком.Однако богословские трактаты Исаака Ньютона и его работы по алхимии оставались недоступны вплоть до 1936 года, когда эти рукописи продали на аукционе "Сотбис" в Лондоне.Для большинства ученых удалось ознакомиться с ними еще позже, после того как в 1991 году они были переведены на микроплёнку.Однако широкой публике о том, что великий ученый был еще и пророком, стало известно благодаря профессору истории науки и техники в Университете Королевского колледжа в Галифаксе Стивену Снобелену, который разбирает архивы Исаака Ньютона.Из интервью с ним в документальном фильме BBC "Ньютон: тёмный еретик", который впервые вышел в эфир 1 марта 2003 года.Тогда для многих зрителей стало шоком то, что Ньютон был страстным верующим и очень серьёзно относился к библейским сюжетам.С того момента страсти по пророчеству не утихают до сих пор.Толкование библейских пророчеств — "важнейшая обязанность"Великий физик весьма серьёзно относился к знаменитой апокалиптической книге, написанной апостолом Иоанном, — "Откровение".Он тщательно проанализировал все предсказания, изложенные в ней, и пришёл к убеждению, что описание битвы при Армагеддоне было абсолютно точным изложением грядущих событий истории.По словам профессора Снобелена: "Для Ньютона библейские пророчества предсказывали предопределённые Богом события будущего. Он считал, что толкование библейских пророчеств — "не праздное занятие, а важнейшая обязанность"".Тем не менее ученый с опаской относился к пророческим предсказаниям. Ньютон беспокоился, что ошибочные человеческие предсказания, основанные на толковании божественных пророчеств, могут бросить тень на Библию.Точная дата АпокалипсисаНесмотря на свои опасения, ученый все же вычислил дату "конца света", но его расчёты были личными размышлениями, записанными на клочке бумаги и, как считает профессор Снобелен, не предназначенными для публикации.По мнению Ньютона, часы Апокалипсиса начали отсчет в 800 году, когда папа Лев III короновал Карла Великого императором Рима на западе в соборе Святого Петра в Риме.То есть время, когда церковь официально "породнилась" с государством, а учение Христа, по мнению физика, было извращено.Далее сэр Исаак произвёл вычисления, основываясь на математических данных, найденных в Писаниях.По его мнению, если период в 1260 лет, который приводится сначала в книге пророка Даниила, а потом в книге Иоанна, как время господства ложной религии, прибавить ко дню основания Священной Римской империи, то получится 2060 год!Финальная битва добра и злаСогласно интерпретации Ньютона, 2060 год будет не концом человечества, а скорее концом нынешней эпохи. Он верил, что в это время состоится Армагеддон — финальная битва между силами добра и зла.Ньютон верил, что вскоре после падения коррумпированной, по его мнению, католической церкви Христос вернётся и установит на земле тысячелетнее Царство Божье.По мнению профессора Снобелена, сэр Ньютон считал, что война и разрушения, которые произойдут в конце времён, приведут к положительному результату."Ньютон верил, что это Царство возвестит о наступлении времени мира и процветания, времени, когда люди "перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать" (Михей 4:3)", — пишет Снобелен.Признаки приближения АпокалипсисаОдним из признаков приближения конца времен, согласно библейским пророчествам, которым старательно следовал Ньютон, станет возвращение евреев в Израиль и восстановление Храма.Государство Израиль было создано в 1948 году, а многие религиозные евреи действительно много говорят о восстановлении Третьего Храма.В библейских текстах великий физик умел видеть смысл всех грядущих событий, а прав он был или нет — покажет время.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60