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ФАС посчитала необходимым нарастить поставки бензина на биржу

ФАС посчитала необходимым нарастить поставки бензина на биржу - РИА Новости, 09.07.2025

ФАС посчитала необходимым нарастить поставки бензина на биржу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу, говорится в сообщении кабмина. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:54:00+03:00

2025-07-09T14:54:00+03:00

2025-07-09T14:59:00+03:00

экономика

россия

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу, говорится в сообщении кабмина.Вице-премьер России Александр Новак в среду провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На заседании была обсуждена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям."Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил необходимость увеличения поставок бензина на биржевые торги для обеспечения балансировки рынка", – говорится в сообщении кабмина.

https://ria.ru/20250628/rossija-2026007718.html

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2025

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экономика, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены на нефть