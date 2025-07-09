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ФАС посчитала необходимым нарастить поставки бензина на биржу - РИА Новости, 09.07.2025
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14:54 09.07.2025 (обновлено: 14:59 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/pravitelstvo-2028148522.html
ФАС посчитала необходимым нарастить поставки бензина на биржу
ФАС посчитала необходимым нарастить поставки бензина на биржу - РИА Новости, 09.07.2025
ФАС посчитала необходимым нарастить поставки бензина на биржу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу, говорится в сообщении кабмина. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:54:00+03:00
2025-07-09T14:59:00+03:00
экономика
россия
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу, говорится в сообщении кабмина.Вице-премьер России Александр Новак в среду провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На заседании была обсуждена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям."Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил необходимость увеличения поставок бензина на биржевые торги для обеспечения балансировки рынка", – говорится в сообщении кабмина.
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экономика, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Цены на нефть
ФАС посчитала необходимым нарастить поставки бензина на биржу

Правительство: ФАС посчитала необходимым нарастить поставки бензина на биржу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу, говорится в сообщении кабмина.
Вице-премьер России Александр Новак в среду провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На заседании была обсуждена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям.
"Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил необходимость увеличения поставок бензина на биржевые торги для обеспечения балансировки рынка", – говорится в сообщении кабмина.
Вице-пресьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Новак высказался об участии России в строительстве новой АЭС в Турции
28 июня, 13:04
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Цены на нефть
 
 
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