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В ДНР 55 ландшафтных пожаров тушат более 500 сотрудников МЧС
В ДНР 55 ландшафтных пожаров тушат более 500 сотрудников МЧС - РИА Новости, 09.07.2025
В ДНР 55 ландшафтных пожаров тушат более 500 сотрудников МЧС
Свыше 500 сотрудников МЧС привлечены к ликвидации 55 очагов ландшафтных пожаров на территории ДНР, часть из них удалось локализовать, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:27:00+03:00
2025-07-09T22:27:00+03:00
2025-07-09T22:27:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
харцызск
новоазовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше 500 сотрудников МЧС привлечены к ликвидации 55 очагов ландшафтных пожаров на территории ДНР, часть из них удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Огнём охвачены сотни гектаров сухостоя. Обстановка остается стабильно сложной. В настоящее время продолжается ликвидация 55 действующих пожаров. Часть из них локализована, в некоторых ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении. К тушению возгораний привлечены более 500 сотрудников МЧС. "С начала суток зафиксировано более 100 возгораний. Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и высокой температуры воздуха огонь быстро охватывает большие площади. Самые крупные загорания ликвидируют в Амвросиевском, Шахтерском, Харцызском, Тельмановском, Новоазовском муниципальных округах и городском округе Енакиево", - добавляет МЧС РФ.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, харцызск, новоазовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Харцызск, Новоазовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР 55 ландшафтных пожаров тушат более 500 сотрудников МЧС
Более 500 сотрудников МЧС привлечены к тушению 55 очагов природных пожаров в ДНР