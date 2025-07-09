https://ria.ru/20250709/pozhary-2028237168.html

В ДНР 55 ландшафтных пожаров тушат более 500 сотрудников МЧС

В ДНР 55 ландшафтных пожаров тушат более 500 сотрудников МЧС - РИА Новости, 09.07.2025

В ДНР 55 ландшафтных пожаров тушат более 500 сотрудников МЧС

Свыше 500 сотрудников МЧС привлечены к ликвидации 55 очагов ландшафтных пожаров на территории ДНР, часть из них удалось локализовать, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:27:00+03:00

2025-07-09T22:27:00+03:00

2025-07-09T22:27:00+03:00

происшествия

донецкая народная республика

харцызск

новоазовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше 500 сотрудников МЧС привлечены к ликвидации 55 очагов ландшафтных пожаров на территории ДНР, часть из них удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Огнём охвачены сотни гектаров сухостоя. Обстановка остается стабильно сложной. В настоящее время продолжается ликвидация 55 действующих пожаров. Часть из них локализована, в некоторых ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении. К тушению возгораний привлечены более 500 сотрудников МЧС. "С начала суток зафиксировано более 100 возгораний. Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и высокой температуры воздуха огонь быстро охватывает большие площади. Самые крупные загорания ликвидируют в Амвросиевском, Шахтерском, Харцызском, Тельмановском, Новоазовском муниципальных округах и городском округе Енакиево", - добавляет МЧС РФ.

https://ria.ru/20250709/pozhar-2028161545.html

донецкая народная республика

харцызск

новоазовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, донецкая народная республика, харцызск, новоазовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)