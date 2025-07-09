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В Ростове-на-Дону потушили пожар в офисном здании
В Ростове-на-Дону потушили пожар в офисном здании - РИА Новости, 09.07.2025
В Ростове-на-Дону потушили пожар в офисном здании
Пожар в Ростове-на-Дону, где горело складское помещение и офисное здание на площади 15,1 тысяч квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили журналистам в РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:34:00+03:00
2025-07-09T09:34:00+03:00
2025-07-09T09:35:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горело складское помещение и офисное здание на площади 15,1 тысяч квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области."06.23 мск ликвидация", - говорится в сообщении.Во вторник днем региональное ведомство сообщило, что в Ростове-на-Дону на улице Орская, 31 В, горит складское помещение и офисное здание. По данным ГУ МЧС РФ по региону, площадь пожара составляла 2,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, уточняли в ведомстве.Позже в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что площадь пожара увеличилась до 9,1 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри складов, говорилось в сообщении. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем вели более 130 человек и 44 единицы техники.Еще через некоторое время площадь пожара увеличилась до 15 тысяч квадратных метров, к тушению возгорания были привлечены два вертолета с водосливными устройствами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Вечером на месте пожара была объявлена ликвидация открытого горения, проводилась проливка и разборка конструкций, уточняли в ведомстве.Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в Первомайском районе Ростова-на-Дону на улице Орская, 31 В. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, сообщили ранее в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области.
https://ria.ru/20250709/marsel-2028043270.html
https://ria.ru/20250708/pozhary-2028005777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону потушили пожар в офисном здании
В Ростове-на-Дону потушили пожар в здании с офисами и складом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горело складское помещение и офисное здание на площади 15,1 тысяч квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
"06.23 мск ликвидация", - говорится в сообщении.
Во вторник днем региональное ведомство сообщило, что в Ростове-на-Дону
на улице Орская, 31 В, горит складское помещение и офисное здание. По данным ГУ МЧС РФ
по региону, площадь пожара составляла 2,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, уточняли в ведомстве.
Позже в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что площадь пожара увеличилась до 9,1 тысячи квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри складов, говорилось в сообщении. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем вели более 130 человек и 44 единицы техники.
Еще через некоторое время площадь пожара увеличилась до 15 тысяч квадратных метров, к тушению возгорания были привлечены два вертолета с водосливными устройствами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Вечером на месте пожара была объявлена ликвидация открытого горения, проводилась проливка и разборка конструкций, уточняли в ведомстве.
Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в Первомайском районе
Ростова-на-Дону на улице Орская, 31 В. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, сообщили ранее в пресс-службе прокуратуры по Ростовской области
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