https://ria.ru/20250709/posolstvo-2028080670.html

Посольство ФРГ извинилось за публикацию неверного изображения флага СССР

Посольство ФРГ извинилось за публикацию неверного изображения флага СССР - РИА Новости, 09.07.2025

Посольство ФРГ извинилось за публикацию неверного изображения флага СССР

Посольство Германии в России приносит свои извинения в связи с публикацией неправильного изображения флага СССР, немецкие дипломаты не хотели задеть ничьи... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:02:00+03:00

2025-07-09T10:02:00+03:00

2025-07-09T10:02:00+03:00

в мире

германия

россия

ссср

мария захарова

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посольство Германии в России приносит свои извинения в связи с публикацией неправильного изображения флага СССР, немецкие дипломаты не хотели задеть ничьи чувства, заявили в германском посольстве в Москве. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном аккаунте в мессенджере публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР было использовано изображение, где на красном флаге в белом круге располагались черные серп и молот. По словам Захаровой, это был "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП". "Во вчерашней публикации посольства о разделении Германии на четыре оккупационные зоны в 1945 году была использована карта того времени с неверными данными. Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке", - пояснили в дипмиссии. "Приносим свои извинения", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20250708/prigovor-2027937359.html

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в мире, германия, россия, ссср, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945)