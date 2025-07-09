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Посольство ФРГ извинилось за публикацию неверного изображения флага СССР - РИА Новости, 09.07.2025
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10:02 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/posolstvo-2028080670.html
Посольство ФРГ извинилось за публикацию неверного изображения флага СССР
Посольство ФРГ извинилось за публикацию неверного изображения флага СССР - РИА Новости, 09.07.2025
Посольство ФРГ извинилось за публикацию неверного изображения флага СССР
Посольство Германии в России приносит свои извинения в связи с публикацией неправильного изображения флага СССР, немецкие дипломаты не хотели задеть ничьи... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:02:00+03:00
2025-07-09T10:02:00+03:00
в мире
германия
россия
ссср
мария захарова
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посольство Германии в России приносит свои извинения в связи с публикацией неправильного изображения флага СССР, немецкие дипломаты не хотели задеть ничьи чувства, заявили в германском посольстве в Москве. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном аккаунте в мессенджере публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР было использовано изображение, где на красном флаге в белом круге располагались черные серп и молот. По словам Захаровой, это был "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП". "Во вчерашней публикации посольства о разделении Германии на четыре оккупационные зоны в 1945 году была использована карта того времени с неверными данными. Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке", - пояснили в дипмиссии. "Приносим свои извинения", - заявили в посольстве.
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в мире, германия, россия, ссср, мария захарова, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Германия, Россия, СССР, Мария Захарова, Вторая мировая война (1939-1945)
Посольство ФРГ извинилось за публикацию неверного изображения флага СССР

Посольство ФРГ в РФ извинилось за публикацию неверного изображения флага СССР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание посольства Германии в Москве
Здание посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание посольства Германии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Посольство Германии в России приносит свои извинения в связи с публикацией неправильного изображения флага СССР, немецкие дипломаты не хотели задеть ничьи чувства, заявили в германском посольстве в Москве.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что немецкое диппредставительство в Москве сделало в своем официальном аккаунте в мессенджере публикацию о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР было использовано изображение, где на красном флаге в белом круге располагались черные серп и молот. По словам Захаровой, это был "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещённой экстремистской организации НБП".
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Карта послевоенного раздела Германии, опубликованная посольством Германии в Москве
"Во вчерашней публикации посольства о разделении Германии на четыре оккупационные зоны в 1945 году была использована карта того времени с неверными данными. Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке", - пояснили в дипмиссии.
"Приносим свои извинения", - заявили в посольстве.
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