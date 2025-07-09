В Подмосковье задержали двух пособников мошенников
В Подмосковье задержали 2 пособников мошенников, укравших 2 млн руб
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала двух 19-летних пособников мошенников, укравших у троих пенсионерок более двух миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. задержали двоих 19-летних жителей Новосибирской и Тюменской областей, один из которых ранее судимый, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам", - написала Петрова в Telegram-канале.
По ее словам, одной из пенсионерок позвонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что мошенники пытаются похитить с её банковского счета деньги и перевести их аферистам с Украины. Он уговорил женщину обналичить 500 тысяч и передать их курьеру для зачисления на якобы безопасный счёт.
"На следующий день пенсионерке снова позвонил тот же гражданин и начал убеждать её снять ещё деньги с банковских счетов. Догадавшись об обмане, она положила трубку и обратилась в полицию. Дальнейшее общение проходило под контролем оперативников", - рассказала Петрова.
Таким образом, полицейские задержали курьера после передачи ему 800 тысяч рублей. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что первый раз за деньгами приезжал другой пособник телефонных мошенников. Оперативники установили его личность и задержали в подмосковных Люберцах, отмечается в сообщении.
"Установлена причастность одного из задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным в отношении двух женщин в возрасте 78 и 84 лет. Сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей", – добавила Петрова.
Со слов задержанных, работу курьером они нашли в одном из мессенджеров, по указке работодателей забирали деньги и переводили их на подконтрольные аферистами счета.
Возбуждены уголовные дела по статье мошенничество (часть 2 и часть 4 статьи 159 УК РФ). Фигуранты под стражей. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства, а также причастность задержанных к аналогичным преступлениям, заключила Петрова.
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