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США с 1 августа введут пошлины на импорт из Алжира, Ливии и Ирака - РИА Новости, 09.07.2025
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18:44 09.07.2025 (обновлено: 19:46 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/poshlina-2028209435.html
США с 1 августа введут пошлины на импорт из Алжира, Ливии и Ирака
США с 1 августа введут пошлины на импорт из Алжира, Ливии и Ирака - РИА Новости, 09.07.2025
США с 1 августа введут пошлины на импорт из Алжира, Ливии и Ирака
Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт из еще шести стран. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:44:00+03:00
2025-07-09T19:46:00+03:00
сша
ливия
ирак
в мире
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
алжир (республика)
молдавия
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт из еще шести стран.Согласно письмам главы Белого дома, опубликованным в соцсети Truth Social, с 1 августа пошлины составят: Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Соединенных Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
https://ria.ru/20250708/tramp-2028007840.html
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сша, ливия, ирак, в мире, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, алжир (республика), молдавия, бруней
США, Ливия, Ирак, В мире, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Алжир (республика), Молдавия, Бруней
США с 1 августа введут пошлины на импорт из Алжира, Ливии и Ирака

Трамп объявил о пошлинах в 30% на весь импорт из Алжира, Ливии и Ирака

© Myung J. ChunФлаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса
Флаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Myung J. Chun
Флаг США на фоне кранов в порту Лос-Анджелеса. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт из еще шести стран.
Согласно письмам главы Белого дома, опубликованным в соцсети Truth Social, с 1 августа пошлины составят:
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Трамп пообещал, что США начнут получать "большие деньги" с августа
8 июля, 19:25

Трамп 4 июля заявил, что начнет рассылать иностранным государствам уведомления о новых пошлинах в размере от десяти и 40 процентов до 60 или 70. При этом нововведение не затронет многие категории товаров, так как они попадают в список исключений, утвержденный США.

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США рассчитывают получить от пошлин свыше 300 миллиардов долларов
8 июля, 19:17

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон ввел взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные ставки. При этом уже через неделю повышение тарифов поставили на паузу, а США начали переговоры со многими торговыми партнерами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Соединенных Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.
Телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник сообщал, что американские министры финансов и торговли убеждали президента приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Чиновники в США также выражали опасения, что решение Трампа спровоцирует новый мировой финансовый кризис.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Стало известно, во сколько обойдутся странам пошлины Трампа
8 июля, 18:10
 
СШАЛивияИракВ миреДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортАлжир (республика)МолдавияБруней
 
 
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