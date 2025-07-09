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Львова-Белова выразила поддержку семье погибшего мальчика из Курска

Львова-Белова выразила поддержку семье погибшего мальчика из Курска - РИА Новости, 09.07.2025

Львова-Белова выразила поддержку семье погибшего мальчика из Курска

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что готова оказать всестороннюю поддержку семье погибшего от атаки ВСУ на Курск РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:17:00+03:00

2025-07-09T18:17:00+03:00

2025-07-09T18:17:00+03:00

происшествия

курск

россия

курская область

мария львова-белова

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что готова оказать всестороннюю поддержку семье погибшего от атаки ВСУ на Курск мальчика. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву. "Какое горе. Скорбим вместе с близкими. Царствие Небесное ... Вместе с коллегами в регионе готовы оказать всестороннюю поддержку семье", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале. ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек.

https://ria.ru/20250708/vsu-2028038091.html

курск

россия

курская область

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происшествия, курск, россия, курская область, мария львова-белова, александр хинштейн, вооруженные силы украины