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Львова-Белова выразила поддержку семье погибшего мальчика из Курска
Львова-Белова выразила поддержку семье погибшего мальчика из Курска - РИА Новости, 09.07.2025
Львова-Белова выразила поддержку семье погибшего мальчика из Курска
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что готова оказать всестороннюю поддержку семье погибшего от атаки ВСУ на Курск РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:17:00+03:00
2025-07-09T18:17:00+03:00
2025-07-09T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что готова оказать всестороннюю поддержку семье погибшего от атаки ВСУ на Курск мальчика. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пятилетний мальчик, раненный на пляже в Курске при атаке украинского БПЛА, скончался во время транспортировки в Москву. "Какое горе. Скорбим вместе с близкими. Царствие Небесное ... Вместе с коллегами в регионе готовы оказать всестороннюю поддержку семье", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале. ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн ранее заявил, что в результате атаки три человека погибли, число раненых составило семь человек. В свою очередь в экстренных службах в среду сообщили РИА Новости, что число пострадавших, по уточненным данным, возросло до 10 человек.
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происшествия, курск, россия, курская область, мария львова-белова, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курск, Россия, Курская область, Мария Львова-Белова, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Львова-Белова выразила поддержку семье погибшего мальчика из Курска
Львова-Белова: готова поддержать семью погибшего от атаки ВСУ на Курск мальчика