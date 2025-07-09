Блогер из Сургута сообщил, что у него изъяли льва Хариса
Блогер из Сургута Магомедов сообщил, что у него изъяли льва Хариса
© Фото : соцсетиЛьвенок Харис
© Фото : соцсети
Львенок Харис. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Блогер из Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Амирхан Магомедов, держащий на своем дачном участке льва Хариса, состоянием которого заинтересовалась полиция, сообщил РИА Новости, что питомца у него изъяли.
В СМИ 6 июля появились публикации со ссылкой на местных жителей, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, якобы плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в каком-то сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "очень тощий, покрыт язвами". Как уточняли РИА Новости в управлении МВД по региону, из-за поступивших жалоб проводится проверка, а в ситуации разбирается участковый.
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Ранее Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом – неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, его месячные затраты на африканского льва дубайской масти, которому 16 июля исполнится ровно год, составляют порядка 160-170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, гуляет он только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что никаких язв на теле животного нет, а ест он только мясо – говядину и курицу и "никакого кошачьего корма". Магомедов добавлял, что еще в марте принял решение поместить Хариса в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурге – куда-нибудь поближе, чтобы его навещать.
В полиции РИА Новости пояснили, что проверка по статье 245 УК РФ о возможном жестоком обращении с животным еще не завершена.
"Я сильно устал, много эмоций, мне тяжело. Они не предоставили постановление суда и на незаконных основаниях изъяли льва. Полный, полный беспредел", – сказал Магомедов агентству.
По данным местных СМИ, Хариса изъяли представители Росприроднадзора, его поместят в зоопарк центра туризма и отдыха "Парус" в Нефтеюганском районе.
Согласно информации из официального Telegram-канала руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, льва, действительно, изъяли и направили в безопасные условия, его ждет карантин, медицинское обследование и последующее размещение в просторном вольере.
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