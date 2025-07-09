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Сотни поклонниц после каждого концерта: куда исчез Валентин Дьяконов - РИА Новости, 09.07.2025
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19:34 09.07.2025
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Сотни поклонниц после каждого концерта: куда исчез Валентин Дьяконов
Сотни поклонниц после каждого концерта: куда исчез Валентин Дьяконов - РИА Новости, 09.07.2025
Сотни поклонниц после каждого концерта: куда исчез Валентин Дьяконов
Валентин Дьяконов — голос, покоривший миллионы сердец в СССР. Солист легендарных "Самоцветов" и "Пламени", он собирал толпы поклонниц, которые после концертов... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:34:00+03:00
2025-07-09T19:34:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Валентин Дьяконов — голос, покоривший миллионы сердец в СССР. Солист легендарных "Самоцветов" и "Пламени", он собирал толпы поклонниц, которые после концертов забрасывали его цветами и раскачивали машины, лишь бы увидеть кумира. Его лирический тембр и обаяние сделали его главным романтиком эстрады 1970-х. Но слава, которая когда-то гремела на всю страну, сменилась тишиной — Дьяконов исчез со сцены. Что случилось с артистом, чьи песни звучат до сих пор?Куда исчез главный романтик советской эстрады?Март 2024-го. Подмосковье. Телефон в скромной квартире разрывается от звонков. На проводе — продюсеры Андрея Малахова: "Валентин Михайлович, вас ждут миллионы зрителей!". Но 73-летний артист, чьи песни когда-то знала вся страна, спокойно отвечает: "Нет, я не готов" — и кладет трубку.Так легенда "Самоцветов" в очередной раз отказался от возвращения на сцену. Почему человек, которого в 70-е носили на руках, сегодня прячется от славы?1974 год. Кремлевский Дворец съездов. На сцене — "Самоцветы", а в зале — 6000 человек, затаивших дыхание. Стоило Дьяконову начать петь "У деревни Крюково" или "Ивушку", как концерт превращался в безумие."После его песен на сцену выходили 150–200 девушек с цветами, — вспоминает солистка группы Ирина Шачнева. — Можно было уйти в буфет, поесть, вернуться — а он все еще стоял в цветах".Фанатки переворачивали машины, дежурили у подъездов, падали в обморок. Его называли "Лель" — как сказочного бога любви. Ни Киркоров, ни Басков не знали такого безумного обожания.Голос Дьяконова звучал из каждого радиоприемника, он исполнял такие песни, как: "не повторяется такое никогда", "там, за облаками", "увезу тебя я в тундру", "мой адрес — Советский Союз". Каждая — мгновенный хит. Каждая — навсегда.Но в какой-то момент он просто исчез. Не скандал, не трагедия — тихий уход. Ни интервью, ни концертов, ни соцсетей. Лишь редкие звонки продюсерам с вежливым отказом.Что случилось? Усталость от толп? Желание обычной жизни? Или что-то еще? Сегодня он живет в Подмосковье, избегая камер и вопросов. Но его песни по-прежнему звучат — будто эхо той эпохи, когда он был королем советской эстрады.1975 год: роковой раскол в "Самоцветах"На пике славы коллектива, когда их песни звучали из каждого радиоприемника страны, внутри легендарного ВИА "Самоцветы" назрел серьезный конфликт. Молодые артисты, окрыленные головокружительным успехом, начали оспаривать творческое лидерство Юрия Маликова."Мы были молоды и самонадеянны, — вспоминал позже солист Анатолий Могилевский. — Считали Маликова всего лишь винтиком в механизме группы. Но именно он был тем стержнем, который держал весь коллектив, тем человеком, который действительно понимал музыку гораздо глубже нас всех".Валентин Дьяконов оказался среди тех, кто сделал непростой выбор в пользу ухода. Для 24-летнего артиста это стало судьбоносным решением — ведь именно "Самоцветы" вознесли его на вершину славы. Но амбиции и жажда творческой свободы перевесили."Раскол произошел из-за перегрева популярностью, — объяснял другой участник коллектива Юрий Петерсон. — Мы все тогда переоценили свои возможности".Новая глава: "Пламя" и сольные проектыПосле ухода Дьяконов присоединился к не менее популярному ВИА "Пламя", где проработал до 1979 года. Этот период стал для артиста временем творческих поисков — он пробовал себя в новых амплуа, экспериментировал с репертуаром.В 1980-е началась его сольная карьера. Параллельно Дьяконов осваивал профессию звукорежиссера, а позже открыл собственную студию звукозаписи. Казалось, жизнь постепенно налаживается, находится новый баланс между творчеством и личным пространством.Роковой поворот: таинственная травмаВ 2003 году в одном из интервью композитор Вячеслав Малежик неожиданно обмолвился: "Валентин Дьяконов получил серьезную травму в позапрошлом году и с тех пор на сцену не выходит". Эта фраза стала громом среди ясного неба для поклонников артиста.Что именно произошло? Автокатастрофа? Бытовое происшествие? Проблемы со здоровьем? Официальных разъяснений так и не последовало. Дьяконов исчез из публичного поля так же стремительно, как когда-то ворвался в него.К 2006 году музыкант частично восстановился и даже записал несколько новых композиций для сборников "Белые крылья" и "Фотографии любимых". Эти работы стали своеобразной песней артиста — после них наступило полное творческое молчание."Современный шоу-бизнес был ему глубоко чужд, — поясняли близкие друзья Дьяконова. — Он не хотел участвовать в этой гонке за рейтингами и хайпом".Но так ли все однозначно? Возможно, причины ухода были глубже — разочарование в индустрии, усталость от славы, последствия травмы или осознанный выбор в пользу тихой жизни? Ответы на эти вопросы знает только сам Валентин Дьяконов, предпочитающий хранить молчание.Возможно ли возвращение легенды?Летом 2024 года в музыкальной тусовке начали циркулировать любопытные слухи. Несколько источников утверждали, что видели Дьяконова в профессиональной студии звукозаписи. По некоторым данным, артист работает над новым материалом. Хотя официальных подтверждений нет, поклонники замерли в ожидании.Один из бывших коллег по "Самоцветам" недавно сделал многозначительное заявление: "Валя просто ждет своего часа. Возможно, этот момент еще настанет".Что стоит за этими словами? Пустые разговоры или намек на грядущее событие? Не исключено, что человек, два десятилетия хранивший молчание, может неожиданно вернуться. Не ради телешоу или гастролей — просто чтобы подарить миру одну-единственную песню. Ту самую, которая напомнит, почему когда-то миллионы людей узнавали его голос с первых нот. Биография Валентина Дьяконова полна неожиданных поворотов — почему бы не случиться еще одному?Пока же легендарный артист продолжает жить в своем подмосковном доме. В тишине, которая помнит времена, когда его голос останавливал концерты. Когда после каждого выступления его ждали сотни девушек с цветами. Когда вся страна подпевала "У деревни Крюково..."Иногда самая выразительная музыка — это молчание. Валентин Дьяконов это осознал.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Сотни поклонниц после каждого концерта: куда исчез Валентин Дьяконов

© Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД/YouTubeВалентин Дьяконов
Валентин Дьяконов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД/YouTube
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Валентин Дьяконов — голос, покоривший миллионы сердец в СССР. Солист легендарных "Самоцветов" и "Пламени", он собирал толпы поклонниц, которые после концертов забрасывали его цветами и раскачивали машины, лишь бы увидеть кумира. Его лирический тембр и обаяние сделали его главным романтиком эстрады 1970-х. Но слава, которая когда-то гремела на всю страну, сменилась тишиной — Дьяконов исчез со сцены. Что случилось с артистом, чьи песни звучат до сих пор?

Куда исчез главный романтик советской эстрады?

Март 2024-го. Подмосковье. Телефон в скромной квартире разрывается от звонков. На проводе — продюсеры Андрея Малахова: "Валентин Михайлович, вас ждут миллионы зрителей!". Но 73-летний артист, чьи песни когда-то знала вся страна, спокойно отвечает: "Нет, я не готов" — и кладет трубку.
© Музыка на советском телевидении/YouTubeВалентин Дьяконов
Валентин Дьяконов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Музыка на советском телевидении/YouTube
Валентин Дьяконов
Так легенда "Самоцветов" в очередной раз отказался от возвращения на сцену. Почему человек, которого в 70-е носили на руках, сегодня прячется от славы?
1974 год. Кремлевский Дворец съездов. На сцене — "Самоцветы", а в зале — 6000 человек, затаивших дыхание. Стоило Дьяконову начать петь "У деревни Крюково" или "Ивушку", как концерт превращался в безумие.
"После его песен на сцену выходили 150–200 девушек с цветами, — вспоминает солистка группы Ирина Шачнева. — Можно было уйти в буфет, поесть, вернуться — а он все еще стоял в цветах".
© Музыка на советском телевидении/YouTubeВалентин Дьяконов
Валентин Дьяконов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Музыка на советском телевидении/YouTube
Валентин Дьяконов
Фанатки переворачивали машины, дежурили у подъездов, падали в обморок. Его называли "Лель" — как сказочного бога любви. Ни Киркоров, ни Басков не знали такого безумного обожания.
Голос Дьяконова звучал из каждого радиоприемника, он исполнял такие песни, как: "не повторяется такое никогда", "там, за облаками", "увезу тебя я в тундру", "мой адрес — Советский Союз". Каждая — мгновенный хит. Каждая — навсегда.
Но в какой-то момент он просто исчез. Не скандал, не трагедия — тихий уход. Ни интервью, ни концертов, ни соцсетей. Лишь редкие звонки продюсерам с вежливым отказом.
© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанкВокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы"
Вокально-инструментальный ансамбль Самоцветы - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Рыбаков
Перейти в медиабанк
Вокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы"
Что случилось? Усталость от толп? Желание обычной жизни? Или что-то еще? Сегодня он живет в Подмосковье, избегая камер и вопросов. Но его песни по-прежнему звучат — будто эхо той эпохи, когда он был королем советской эстрады.

1975 год: роковой раскол в "Самоцветах"

На пике славы коллектива, когда их песни звучали из каждого радиоприемника страны, внутри легендарного ВИА "Самоцветы" назрел серьезный конфликт. Молодые артисты, окрыленные головокружительным успехом, начали оспаривать творческое лидерство Юрия Маликова.
© РИА Новости / Палатник | Перейти в медиабанкВокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы"
Вокально-инструментальный ансамбль Самоцветы - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Палатник
Перейти в медиабанк
Вокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы"
"Мы были молоды и самонадеянны, — вспоминал позже солист Анатолий Могилевский. — Считали Маликова всего лишь винтиком в механизме группы. Но именно он был тем стержнем, который держал весь коллектив, тем человеком, который действительно понимал музыку гораздо глубже нас всех".
Валентин Дьяконов оказался среди тех, кто сделал непростой выбор в пользу ухода. Для 24-летнего артиста это стало судьбоносным решением — ведь именно "Самоцветы" вознесли его на вершину славы. Но амбиции и жажда творческой свободы перевесили.
"Раскол произошел из-за перегрева популярностью, — объяснял другой участник коллектива Юрий Петерсон. — Мы все тогда переоценили свои возможности".
© РИА Новости / Сикорский | Перейти в медиабанкВИА "Самоцветы"
ВИА Самоцветы - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сикорский
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ВИА "Самоцветы"

Новая глава: "Пламя" и сольные проекты

После ухода Дьяконов присоединился к не менее популярному ВИА "Пламя", где проработал до 1979 года. Этот период стал для артиста временем творческих поисков — он пробовал себя в новых амплуа, экспериментировал с репертуаром.
В 1980-е началась его сольная карьера. Параллельно Дьяконов осваивал профессию звукорежиссера, а позже открыл собственную студию звукозаписи. Казалось, жизнь постепенно налаживается, находится новый баланс между творчеством и личным пространством.
CC BY-SA 4.0 / Вокально-инструментальный ансамбль "Пламя" / ВИА «Пламя» в 1977 годуВИА "Пламя", 1977 год
ВИА Пламя, 1977 год - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Вокально-инструментальный ансамбль "Пламя" / ВИА «Пламя» в 1977 году
ВИА "Пламя", 1977 год

Роковой поворот: таинственная травма

В 2003 году в одном из интервью композитор Вячеслав Малежик неожиданно обмолвился: "Валентин Дьяконов получил серьезную травму в позапрошлом году и с тех пор на сцену не выходит". Эта фраза стала громом среди ясного неба для поклонников артиста.
Что именно произошло? Автокатастрофа? Бытовое происшествие? Проблемы со здоровьем? Официальных разъяснений так и не последовало. Дьяконов исчез из публичного поля так же стремительно, как когда-то ворвался в него.
CC BY-SA 4.0 / Вокально-инструментальный ансамбль "Пламя" / ВИА «Пламя» в 1976 годуВИА "Пламя", 1976 год
ВИА Пламя, 1976 год - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Вокально-инструментальный ансамбль "Пламя" / ВИА «Пламя» в 1976 году
ВИА "Пламя", 1976 год
К 2006 году музыкант частично восстановился и даже записал несколько новых композиций для сборников "Белые крылья" и "Фотографии любимых". Эти работы стали своеобразной песней артиста — после них наступило полное творческое молчание.
"Современный шоу-бизнес был ему глубоко чужд, — поясняли близкие друзья Дьяконова. — Он не хотел участвовать в этой гонке за рейтингами и хайпом".
Но так ли все однозначно? Возможно, причины ухода были глубже — разочарование в индустрии, усталость от славы, последствия травмы или осознанный выбор в пользу тихой жизни? Ответы на эти вопросы знает только сам Валентин Дьяконов, предпочитающий хранить молчание.

Возможно ли возвращение легенды?

Летом 2024 года в музыкальной тусовке начали циркулировать любопытные слухи. Несколько источников утверждали, что видели Дьяконова в профессиональной студии звукозаписи. По некоторым данным, артист работает над новым материалом. Хотя официальных подтверждений нет, поклонники замерли в ожидании.
Один из бывших коллег по "Самоцветам" недавно сделал многозначительное заявление: "Валя просто ждет своего часа. Возможно, этот момент еще настанет".
© Музыка на советском телевидении/YouTubeВалентин Дьяконов
Валентин Дьяконов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Музыка на советском телевидении/YouTube
Валентин Дьяконов
Что стоит за этими словами? Пустые разговоры или намек на грядущее событие? Не исключено, что человек, два десятилетия хранивший молчание, может неожиданно вернуться. Не ради телешоу или гастролей — просто чтобы подарить миру одну-единственную песню. Ту самую, которая напомнит, почему когда-то миллионы людей узнавали его голос с первых нот. Биография Валентина Дьяконова полна неожиданных поворотов — почему бы не случиться еще одному?
Пока же легендарный артист продолжает жить в своем подмосковном доме. В тишине, которая помнит времена, когда его голос останавливал концерты. Когда после каждого выступления его ждали сотни девушек с цветами. Когда вся страна подпевала "У деревни Крюково..."
Иногда самая выразительная музыка — это молчание. Валентин Дьяконов это осознал.
 
 
 
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