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В Подмосковье зафиксировали ураган с усилением ветра до 33 метров в секунду
В Подмосковье зафиксировали ураган с усилением ветра до 33 метров в секунду - РИА Новости, 09.07.2025
В Подмосковье зафиксировали ураган с усилением ветра до 33 метров в секунду
Ураган зафиксировали в Подмосковье в среду, это был самый максимальный - 12-балльный - шторм с усилением ветра до 33 метров в секунду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:01:00+03:00
2025-07-09T22:01:00+03:00
2025-07-09T22:01:00+03:00
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
шереметьево (аэропорт)
происшествия
погода
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ураган зафиксировали в Подмосковье в среду, это был самый максимальный - 12-балльный - шторм с усилением ветра до 33 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В аэропорту "Шереметьево" в период с 17.16 до 17.25 часов ветер достигал ураганных значений: 33 метра в секунду. По шкале Бофорта, это самый максимальный - 12-балльный - шторм", - рассказал агентству Тишковец.
https://ria.ru/20250707/peterburg-2027642682.html
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московская область (подмосковье), евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), происшествия, погода
Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Погода
В Подмосковье зафиксировали ураган с усилением ветра до 33 метров в секунду
В Подмосковье зафиксировали 12-балльный шторм с усилением ветра до 33 м/с