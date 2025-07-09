https://ria.ru/20250709/pogoda-2028235207.html

В Подмосковье зафиксировали ураган с усилением ветра до 33 метров в секунду

В Подмосковье зафиксировали ураган с усилением ветра до 33 метров в секунду - РИА Новости, 09.07.2025

В Подмосковье зафиксировали ураган с усилением ветра до 33 метров в секунду

Ураган зафиксировали в Подмосковье в среду, это был самый максимальный - 12-балльный - шторм с усилением ветра до 33 метров в секунду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:01:00+03:00

2025-07-09T22:01:00+03:00

2025-07-09T22:01:00+03:00

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

шереметьево (аэропорт)

происшествия

погода

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ураган зафиксировали в Подмосковье в среду, это был самый максимальный - 12-балльный - шторм с усилением ветра до 33 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В аэропорту "Шереметьево" в период с 17.16 до 17.25 часов ветер достигал ураганных значений: 33 метра в секунду. По шкале Бофорта, это самый максимальный - 12-балльный - шторм", - рассказал агентству Тишковец.

https://ria.ru/20250707/peterburg-2027642682.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), происшествия, погода