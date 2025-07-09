https://ria.ru/20250709/podrostki-2028123986.html
В Оренбургской области и Удмуртии четырех подростков задержали за поджоги
В Оренбургской области и Удмуртии четырех подростков задержали за поджоги - РИА Новости, 09.07.2025
В Оренбургской области и Удмуртии четырех подростков задержали за поджоги
Четверых подростков задержали за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины за денежное... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:49:00+03:00
2025-07-09T12:49:00+03:00
2025-07-09T12:49:00+03:00
происшествия
оренбургская область
украина
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Четверых подростков задержали за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение, им вменяется теракт, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Пресечена деятельность четырех несовершеннолетних жителей Удмуртской республики и Оренбургской области, причастных к совершению террористических актов на железной дороге. Следствием предъявлено обвинение трем несовершеннолетним жителям Оренбурга в совершении преступлений... "террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", - сказала она. По данным следствия, трое обвиняемых в мае в Оренбургской области подожгли железнодорожное оборудование. Кроме этого, 17-летний житель Ижевска в июне совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в Удмуртии. "Следствием установлено, что несовершеннолетние получали за содеянное денежное вознаграждение и действовали по указанию представителей украинских спецслужб, которые использовали для этого популярный среди молодежи мессенджер", - добавила Петренко. Она отметила, что у фигурантов дома уже прошли обыски, их допросили.
https://ria.ru/20250708/rassledovanie-2027808974.html
https://ria.ru/20250602/fsb-2020367092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, оренбургская область, украина, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбургская область, Украина, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Оренбургской области и Удмуртии четырех подростков задержали за поджоги
в Оренбургской области и Удмуртии четырех подростков задержали за поджоги на ж/д