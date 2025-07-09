https://ria.ru/20250709/podrostki-2028123986.html

В Оренбургской области и Удмуртии четырех подростков задержали за поджоги

В Оренбургской области и Удмуртии четырех подростков задержали за поджоги - РИА Новости, 09.07.2025

В Оренбургской области и Удмуртии четырех подростков задержали за поджоги

Четверых подростков задержали за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины за денежное... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:49:00+03:00

2025-07-09T12:49:00+03:00

2025-07-09T12:49:00+03:00

происшествия

оренбургская область

украина

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Четверых подростков задержали за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение, им вменяется теракт, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Пресечена деятельность четырех несовершеннолетних жителей Удмуртской республики и Оренбургской области, причастных к совершению террористических актов на железной дороге. Следствием предъявлено обвинение трем несовершеннолетним жителям Оренбурга в совершении преступлений... "террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", - сказала она. По данным следствия, трое обвиняемых в мае в Оренбургской области подожгли железнодорожное оборудование. Кроме этого, 17-летний житель Ижевска в июне совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в Удмуртии. "Следствием установлено, что несовершеннолетние получали за содеянное денежное вознаграждение и действовали по указанию представителей украинских спецслужб, которые использовали для этого популярный среди молодежи мессенджер", - добавила Петренко. Она отметила, что у фигурантов дома уже прошли обыски, их допросили.

https://ria.ru/20250708/rassledovanie-2027808974.html

https://ria.ru/20250602/fsb-2020367092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбургская область, украина, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)