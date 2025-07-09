https://ria.ru/20250709/podmoskove-2028212806.html

Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области

Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области - РИА Новости, 09.07.2025

Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области

Строительство животноводческого комплекса стартовало в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, церемония закладки первого камня прошла в среду возле села... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:04:00+03:00

2025-07-09T19:04:00+03:00

2025-07-09T19:04:00+03:00

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

оксана лут

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028212357_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_069c94d3cb6551d7b012b359e4ea1b69.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Строительство животноводческого комплекса стартовало в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, церемония закладки первого камня прошла в среду возле села Окаемово, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства России Оксана Лут, председатель совета директоров агропромышленного холдинга (АПХ) "Зеленая Долина" Сергей Юдин, а также работники холдинга и студенты Сергиево-Посадского колледжа. Ключевой идеей проекта в пресс-службе назвали создание единой социально-экономической экосистемы, которая подразумевает не только развитие производства, но и преображение сельских территорий, заботу о людях и природе. "Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 миллионов тонн молока в год, и я уверен, что если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Он добавил, что в Подмосковье сегодня существует дефицит молока, поскольку крупнейшие компании региона перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Глава региона отметил, что в Подмосковье находится агропарк "Сырная долина", который также очень нуждается в сырье. Поэтому, подчеркнул губернатор региона, строительство такого крупного комплекса очень важно для Подмосковья. Воробьев напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с агрохолдингом "Зеленая Долина". Инвестиции в этот проект составят более 40 миллиардов рублей. АПХ "Зеленая Долина" имеет право на получение мер поддержки от правительства Подмосковья, отметили в пресс-службе. В их числе – компенсация части затрат на создание объектов АПК, на создание инфраструктуры к животноводческим комплексам молочного направления, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также субсидии, льготное кредитование, налоговые льготы. Юдин сообщил, что в рамках проекта планируется создать более 1 тысячи новых рабочих мест. В Сергиево-Посадском округе построят животноводческий комплекс (МегаКомплекс) и молочный завод. Планируется ежегодно выращивать 12,4 тысячи нетелей, производить 372 тысяч тонн кормов и 216 тысяч тонн молока, которое будет перерабатываться в продукцию для внутреннего рынка страны (сухое молоко, концентрат молочного белка, жир и другое). Строительство комплекса соответствует задачам национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Кроме того, инвестор возведет семейную экоферму для производства органических и здоровых продуктов питания, а также жилой квартал для сотрудников компании и их семей (на 3-3,5 тысячи человек). По словам директора по корпоративным отношениям АПХ "Зеленая долина" Ольги Ладыгиной, проектирование квартала начнется в следующем году. Площадь городка составит 80 тысяч квадратных метров, в таунхаусах смогут проживать примерно 810 семей. Также там появятся спортплощадки, центры развития детского творчества, магазины. Проект включает четыре очереди: первая будет реализована в 2027 году, вторая – в 2028, третья – в 2029, четвертая – в 2030 году. После выхода комплекса на полную мощность предполагается развитие кросс-функциональной кооперации, чтобы поддерживать малый бизнес в регионе. К примеру, будет оказываться помощь небольшим фермам в обеспечении кормами, предоставлении ветеринарных услуг и услуг по воспроизводству. Реализация проекта также предусматривает кадровую работу, начиная с профориентации школьников и заканчивая трудоустройством на предприятие. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщала, что подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт. Так, за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, оксана лут, россия