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Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области - РИА Новости, 09.07.2025
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Новости Подмосковья
 
19:04 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/podmoskove-2028212806.html
Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области
Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области - РИА Новости, 09.07.2025
Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области
Строительство животноводческого комплекса стартовало в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, церемония закладки первого камня прошла в среду возле села... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:04:00+03:00
2025-07-09T19:04:00+03:00
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Строительство животноводческого комплекса стартовало в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, церемония закладки первого камня прошла в среду возле села Окаемово, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства России Оксана Лут, председатель совета директоров агропромышленного холдинга (АПХ) "Зеленая Долина" Сергей Юдин, а также работники холдинга и студенты Сергиево-Посадского колледжа. Ключевой идеей проекта в пресс-службе назвали создание единой социально-экономической экосистемы, которая подразумевает не только развитие производства, но и преображение сельских территорий, заботу о людях и природе. "Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 миллионов тонн молока в год, и я уверен, что если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Он добавил, что в Подмосковье сегодня существует дефицит молока, поскольку крупнейшие компании региона перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Глава региона отметил, что в Подмосковье находится агропарк "Сырная долина", который также очень нуждается в сырье. Поэтому, подчеркнул губернатор региона, строительство такого крупного комплекса очень важно для Подмосковья. Воробьев напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с агрохолдингом "Зеленая Долина". Инвестиции в этот проект составят более 40 миллиардов рублей. АПХ "Зеленая Долина" имеет право на получение мер поддержки от правительства Подмосковья, отметили в пресс-службе. В их числе – компенсация части затрат на создание объектов АПК, на создание инфраструктуры к животноводческим комплексам молочного направления, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также субсидии, льготное кредитование, налоговые льготы. Юдин сообщил, что в рамках проекта планируется создать более 1 тысячи новых рабочих мест. В Сергиево-Посадском округе построят животноводческий комплекс (МегаКомплекс) и молочный завод. Планируется ежегодно выращивать 12,4 тысячи нетелей, производить 372 тысяч тонн кормов и 216 тысяч тонн молока, которое будет перерабатываться в продукцию для внутреннего рынка страны (сухое молоко, концентрат молочного белка, жир и другое). Строительство комплекса соответствует задачам национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Кроме того, инвестор возведет семейную экоферму для производства органических и здоровых продуктов питания, а также жилой квартал для сотрудников компании и их семей (на 3-3,5 тысячи человек). По словам директора по корпоративным отношениям АПХ "Зеленая долина" Ольги Ладыгиной, проектирование квартала начнется в следующем году. Площадь городка составит 80 тысяч квадратных метров, в таунхаусах смогут проживать примерно 810 семей. Также там появятся спортплощадки, центры развития детского творчества, магазины. Проект включает четыре очереди: первая будет реализована в 2027 году, вторая – в 2028, третья – в 2029, четвертая – в 2030 году. После выхода комплекса на полную мощность предполагается развитие кросс-функциональной кооперации, чтобы поддерживать малый бизнес в регионе. К примеру, будет оказываться помощь небольшим фермам в обеспечении кормами, предоставлении ветеринарных услуг и услуг по воспроизводству. Реализация проекта также предусматривает кадровую работу, начиная с профориентации школьников и заканчивая трудоустройством на предприятие. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщала, что подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт. Так, за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.
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экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, оксана лут, россия
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Оксана Лут, Россия
Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области

Первый камень в строительство животноводческого комплекса заложили в Подмосковь

© РИА Новости / пресс-служба губернатора и правительства Московской областиСтроительство животноводческого комплекса началось в Московской области
Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Строительство животноводческого комплекса началось в Московской области
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Строительство животноводческого комплекса стартовало в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, церемония закладки первого камня прошла в среду возле села Окаемово, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства России Оксана Лут, председатель совета директоров агропромышленного холдинга (АПХ) "Зеленая Долина" Сергей Юдин, а также работники холдинга и студенты Сергиево-Посадского колледжа.
Ключевой идеей проекта в пресс-службе назвали создание единой социально-экономической экосистемы, которая подразумевает не только развитие производства, но и преображение сельских территорий, заботу о людях и природе.
"Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 миллионов тонн молока в год, и я уверен, что если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Он добавил, что в Подмосковье сегодня существует дефицит молока, поскольку крупнейшие компании региона перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Глава региона отметил, что в Подмосковье находится агропарк "Сырная долина", который также очень нуждается в сырье. Поэтому, подчеркнул губернатор региона, строительство такого крупного комплекса очень важно для Подмосковья. Воробьев напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с агрохолдингом "Зеленая Долина".
Инвестиции в этот проект составят более 40 миллиардов рублей.
АПХ "Зеленая Долина" имеет право на получение мер поддержки от правительства Подмосковья, отметили в пресс-службе. В их числе – компенсация части затрат на создание объектов АПК, на создание инфраструктуры к животноводческим комплексам молочного направления, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также субсидии, льготное кредитование, налоговые льготы.
Юдин сообщил, что в рамках проекта планируется создать более 1 тысячи новых рабочих мест.
В Сергиево-Посадском округе построят животноводческий комплекс (МегаКомплекс) и молочный завод. Планируется ежегодно выращивать 12,4 тысячи нетелей, производить 372 тысяч тонн кормов и 216 тысяч тонн молока, которое будет перерабатываться в продукцию для внутреннего рынка страны (сухое молоко, концентрат молочного белка, жир и другое). Строительство комплекса соответствует задачам национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Кроме того, инвестор возведет семейную экоферму для производства органических и здоровых продуктов питания, а также жилой квартал для сотрудников компании и их семей (на 3-3,5 тысячи человек).
По словам директора по корпоративным отношениям АПХ "Зеленая долина" Ольги Ладыгиной, проектирование квартала начнется в следующем году. Площадь городка составит 80 тысяч квадратных метров, в таунхаусах смогут проживать примерно 810 семей. Также там появятся спортплощадки, центры развития детского творчества, магазины.
Проект включает четыре очереди: первая будет реализована в 2027 году, вторая – в 2028, третья – в 2029, четвертая – в 2030 году. После выхода комплекса на полную мощность предполагается развитие кросс-функциональной кооперации, чтобы поддерживать малый бизнес в регионе. К примеру, будет оказываться помощь небольшим фермам в обеспечении кормами, предоставлении ветеринарных услуг и услуг по воспроизводству.
Реализация проекта также предусматривает кадровую работу, начиная с профориентации школьников и заканчивая трудоустройством на предприятие.
Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщала, что подмосковный агропромышленный комплекс нарастил экспорт. Так, за полгода 2025 года объем поставок продукции АПК из региона увеличился на 18% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевОксана ЛутРоссия
 
 
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