https://ria.ru/20250709/podmoskove-2028197477.html
Сувенирную продукцию с котами в образе писателей выпустили в Подмосковье
Сувенирную продукцию с котами в образе писателей выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2025
Сувенирную продукцию с котами в образе писателей выпустили в Подмосковье
Московская губернская универсальная библиотека в Королеве запустила линейку сувенирной продукции "Культурный кот Подмосковья", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:49:00+03:00
2025-07-09T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московская губернская универсальная библиотека в Королеве запустила линейку сувенирной продукции "Культурный кот Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Продукция была вдохновлена знаменитыми писателями и поэтами, чья жизнь была связана с регионом. На презентации линейки были представлены текстильные сумки с "культурными котами", отсылающими к портретам Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Михаила Булгакова, Льва Толстого, Антона Чехова. Каждый образ создан вручную и сопровождается цитатой писателя о котах. По данным пресс-службы, в библиотеке планируют расширить ассортимент футболками и другими популярными товарами, также будут появляться новые образы "культурных котов". К их разработке привлекут профессиональных художников и дизайнеров.
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московская область (подмосковье), королев, владимир маяковский, марина цветаева, михаил булгаков
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Михаил Булгаков
Сувенирную продукцию с котами в образе писателей выпустили в Подмосковье
Сувениры с котами в образе писателей выпустили в Московской области
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Московская губернская универсальная библиотека в Королеве запустила линейку сувенирной продукции "Культурный кот Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Продукция была вдохновлена знаменитыми писателями и поэтами, чья жизнь была связана с регионом.
На презентации линейки были представлены текстильные сумки с "культурными котами", отсылающими к портретам Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Михаила Булгакова, Льва Толстого, Антона Чехова. Каждый образ создан вручную и сопровождается цитатой писателя о котах.
По данным пресс-службы, в библиотеке планируют расширить ассортимент футболками и другими популярными товарами, также будут появляться новые образы "культурных котов". К их разработке привлекут профессиональных художников и дизайнеров.