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В Подмосковье прооперировали девочку с волосом на слизистой глаза
В Подмосковье прооперировали девочку с волосом на слизистой глаза - РИА Новости, 09.07.2025
В Подмосковье прооперировали девочку с волосом на слизистой глаза
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля прооперировали девочку, у которой на слизистой оболочке глаза вырос волос, сейчас ребенок чувствует себя... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:57:00+03:00
2025-07-09T14:57:00+03:00
2025-07-09T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля прооперировали девочку, у которой на слизистой оболочке глаза вырос волос, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, рассказали в министерстве здравоохранения Московской области. По словам врачей, аномальное образование не представляло угрозы, однако причиняло постоянный дискомфорт подростку. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка, у которой в конъюнктиве – слизистой оболочке левого глаза – вырос волос. Он напоминал ресницу, однако располагался в нетипичном месте. Волос достигал длины около одного сантиметра и постоянно вылезал из-под века, вызывая дискомфорт", - отметили в пресс-службе ведомства. По словам заведующего офтальмологическим отделением Максима Черникова, операция проходила под общей анестезией. Девочку уже выписали домой на амбулаторное лечение.
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московская область (подмосковье), происшествия, россия
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия
В Подмосковье прооперировали девочку с волосом на слизистой глаза
Врачи прооперировали 14-летнюю девочку, у которой на слизистой глаза вырос волос
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля прооперировали девочку, у которой на слизистой оболочке глаза вырос волос, сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой, рассказали в министерстве здравоохранения Московской области.
По словам врачей, аномальное образование не представляло угрозы, однако причиняло постоянный дискомфорт подростку.
"В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка, у которой в конъюнктиве – слизистой оболочке левого глаза – вырос волос. Он напоминал ресницу, однако располагался в нетипичном месте. Волос достигал длины около одного сантиметра и постоянно вылезал из-под века, вызывая дискомфорт", - отметили в пресс-службе ведомства.
По словам заведующего офтальмологическим отделением Максима Черникова, операция проходила под общей анестезией. Девочку уже выписали домой на амбулаторное лечение.