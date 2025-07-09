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В Подмосковье в ДТП погиб десятилетний ребенок - РИА Новости, 09.07.2025
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10:13 09.07.2025 (обновлено: 10:14 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/podmoskove-2028083839.html
В Подмосковье в ДТП погиб десятилетний ребенок
В Подмосковье в ДТП погиб десятилетний ребенок - РИА Новости, 09.07.2025
В Подмосковье в ДТП погиб десятилетний ребенок
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием автомобиля "БМВ" и микроавтобуса "Хендэ" в Подмосковье, где погибли два человека, один из них - десятилетний... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:13:00+03:00
2025-07-09T10:14:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием автомобиля "БМВ" и микроавтобуса "Хендэ" в Подмосковье, где погибли два человека, один из них - десятилетний ребенок, сообщает подмосковный главк СК России.Ранее подмосковная полиция сообщила, что ДТП с участием автомобиля "БМВ" и микроавтобуса "Хендэ" произошло в Подмосковье на 18-м километре автодороги "Луховицы — М-5 "Урал" — Зарайск". Водитель "БМВ" и десятилетний пассажир "Хендэ" погибли, еще восемь человек, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, были госпитализированы. "По данному факту следователем следственного отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье в ДТП погиб десятилетний ребенок

В Подмосковье в ДТП погиб десятилетний ребенок, еще шестеро детей пострадали

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса в Подмосковье. 9 июля 2025
На месте ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса в Подмосковье. 9 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса в Подмосковье. 9 июля 2025
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием автомобиля "БМВ" и микроавтобуса "Хендэ" в Подмосковье, где погибли два человека, один из них - десятилетний ребенок, сообщает подмосковный главк СК России.
Ранее подмосковная полиция сообщила, что ДТП с участием автомобиля "БМВ" и микроавтобуса "Хендэ" произошло в Подмосковье на 18-м километре автодороги "Луховицы — М-5 "Урал" — Зарайск". Водитель "БМВ" и десятилетний пассажир "Хендэ" погибли, еще восемь человек, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, были госпитализированы.
"По данному факту следователем следственного отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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