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Главный дом усадьбы Мелихово открыт после реставрации в Подмосковье
Главный дом усадьбы Мелихово открыт после реставрации в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2025
Главный дом усадьбы Мелихово открыт после реставрации в Подмосковье
Главный дом усадьбы подмосковного музея-заповедника Антона Чехова "Мелихово" открылся после реставрации, в этом здании писатель жил и работал в течение семи... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:20:00+03:00
2025-07-09T17:20:00+03:00
2025-07-09T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Главный дом усадьбы подмосковного музея-заповедника Антона Чехова "Мелихово" открылся после реставрации, в этом здании писатель жил и работал в течение семи лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Реставрационные работы проводились с 15 ноября 2024 года. В доме отреставрировали цоколь, фундамент, отмостки, фасад. Внутри утеплены полы и потолки, отреставрированы двери, оконные рамы и печи, стены оклеены обоями. Установлены внутрипольные конвекторы, заменена система отопления. Дом оборудован системой вентиляции и регулированием температурно-влажностного режима, автоматической системой пожаротушения, а также пожарной и охранной сигнализацией. На время работ предметы обстановки были перемещены в выставочный зал музея-заповедника и оставались доступны для посетителей. В пресс-службе напомнили, что главный усадебный дом в Мелихове был построен в 1840-х годах в стиле русского классицизма. В 1892 году писатель купил усадьбу у художника Николая Сорохтина и прожил здесь с семьей до 1899 года. В Мелихове были созданы более 40 произведений писателя, включая "Человек в футляре", "О любви", "Анна на шее", "Ионыч", "Мужики" и "Чайка". После революции усадьбу национализировали. Музей Чехова открылся здесь в 1940 году. К тому времени главный дом был утрачен. Его восстановили в 1957 году и открыли в канун нового 1960 года. В ходе восстановления были допущены некоторые ошибки и несоответствия историческому облику чеховского дома. Их смогли исправить в ходе больших ремонтно-реставрационных работ в 2018 году. Теперь дом предстает перед гостями в том виде, каким он был при жизни писателя. Реставрация объектов культуры проводится для привлечения большего количества посетителей в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье), антон чехов
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье), Антон Чехов
Главный дом усадьбы Мелихово открыт после реставрации в Подмосковье
В Подмосковье отреставрировали главный дом усадьбы Мелихово
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Главный дом усадьбы подмосковного музея-заповедника Антона Чехова "Мелихово" открылся после реставрации, в этом здании писатель жил и работал в течение семи лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Реставрационные работы проводились с 15 ноября 2024 года. В доме отреставрировали цоколь, фундамент, отмостки, фасад. Внутри утеплены полы и потолки, отреставрированы двери, оконные рамы и печи, стены оклеены обоями. Установлены внутрипольные конвекторы, заменена система отопления. Дом оборудован системой вентиляции и регулированием температурно-влажностного режима, автоматической системой пожаротушения, а также пожарной и охранной сигнализацией.
На время работ предметы обстановки были перемещены в выставочный зал музея-заповедника и оставались доступны для посетителей.
В пресс-службе напомнили, что главный усадебный дом в Мелихове был построен в 1840-х годах в стиле русского классицизма. В 1892 году писатель купил усадьбу у художника Николая Сорохтина и прожил здесь с семьей до 1899 года. В Мелихове были созданы более 40 произведений писателя, включая "Человек в футляре", "О любви", "Анна на шее", "Ионыч", "Мужики" и "Чайка".
После революции усадьбу национализировали. Музей Чехова открылся здесь в 1940 году. К тому времени главный дом был утрачен. Его восстановили в 1957 году и открыли в канун нового 1960 года. В ходе восстановления были допущены некоторые ошибки и несоответствия историческому облику чеховского дома. Их смогли исправить в ходе больших ремонтно-реставрационных работ в 2018 году. Теперь дом предстает перед гостями в том виде, каким он был при жизни писателя.
Реставрация объектов культуры проводится для привлечения большего количества посетителей в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".