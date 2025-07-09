https://ria.ru/20250709/plyazh-2028107720.html

Сочинские пляжи безопасны для купания, рассказали в мэрии города

Сочинские пляжи безопасны для купания, рассказали в мэрии города - РИА Новости, 09.07.2025

Сочинские пляжи безопасны для купания, рассказали в мэрии города

Сочинские пляжи безопасны для купания, с начала года Роспотребнадзор провел около четырех тысяч лабораторных исследований морской воды и грунта, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:07:00+03:00

2025-07-09T12:07:00+03:00

2025-07-09T12:07:00+03:00

туризм

сочи

керченский пролив

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Сочинские пляжи безопасны для купания, с начала года Роспотребнадзор провел около четырех тысяч лабораторных исследований морской воды и грунта, сообщили в пресс-службе городской администрации. "Сочинские пляжи безопасны для отдыха и купания — это подтверждают все лабораторные исследования Роспотребнадзора. В этом году уже проверено около 4 тысяч проб морской воды и грунта с пляжей из более чем 130 точек", - говорится в сообщении. На территории черноморского побережья в Сочи усилили контроль после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года, уточнили в мэрии. Так, мониторинговые группы ежедневно обследуют побережье, а водолазы проверяют акваторию на наличие нефтепродуктов. В сочинской администрации также отметили, что фиксируются единичные утечки с маломерных судов на побережье курорта. Причинами таких случаев, по их словам, становятся техническая неисправность плавсредства или халатное отношение владельцев судов к их обслуживанию. На местах выявления утечек работают государственная инспекция по маломерным судам и природоохранная прокуратура. "Серьёзного вреда экологии такие случаи не наносят", - подчеркнули в мэрии.

https://ria.ru/20250708/khabarovsk-2027989337.html

https://ria.ru/20250624/sochi-2025054891.html

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сочи, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия