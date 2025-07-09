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Сочинские пляжи безопасны для купания, рассказали в мэрии города - РИА Новости, 09.07.2025
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Туризм
 
12:07 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/plyazh-2028107720.html
Сочинские пляжи безопасны для купания, рассказали в мэрии города
Сочинские пляжи безопасны для купания, рассказали в мэрии города - РИА Новости, 09.07.2025
Сочинские пляжи безопасны для купания, рассказали в мэрии города
Сочинские пляжи безопасны для купания, с начала года Роспотребнадзор провел около четырех тысяч лабораторных исследований морской воды и грунта, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:07:00+03:00
2025-07-09T12:07:00+03:00
туризм
сочи
керченский пролив
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Сочинские пляжи безопасны для купания, с начала года Роспотребнадзор провел около четырех тысяч лабораторных исследований морской воды и грунта, сообщили в пресс-службе городской администрации. "Сочинские пляжи безопасны для отдыха и купания — это подтверждают все лабораторные исследования Роспотребнадзора. В этом году уже проверено около 4 тысяч проб морской воды и грунта с пляжей из более чем 130 точек", - говорится в сообщении. На территории черноморского побережья в Сочи усилили контроль после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года, уточнили в мэрии. Так, мониторинговые группы ежедневно обследуют побережье, а водолазы проверяют акваторию на наличие нефтепродуктов. В сочинской администрации также отметили, что фиксируются единичные утечки с маломерных судов на побережье курорта. Причинами таких случаев, по их словам, становятся техническая неисправность плавсредства или халатное отношение владельцев судов к их обслуживанию. На местах выявления утечек работают государственная инспекция по маломерным судам и природоохранная прокуратура. "Серьёзного вреда экологии такие случаи не наносят", - подчеркнули в мэрии.
https://ria.ru/20250708/khabarovsk-2027989337.html
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сочи, керченский пролив, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Туризм, Сочи, Керченский пролив, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Сочинские пляжи безопасны для купания, рассказали в мэрии города

Мэрия Сочи: тысячи проб подтверждают безопасность городских пляжей для купания

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Цирк" в Сочи
Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Отдыхающие на пляже "Цирк" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Сочинские пляжи безопасны для купания, с начала года Роспотребнадзор провел около четырех тысяч лабораторных исследований морской воды и грунта, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Сочинские пляжи безопасны для отдыха и купания — это подтверждают все лабораторные исследования Роспотребнадзора. В этом году уже проверено около 4 тысяч проб морской воды и грунта с пляжей из более чем 130 точек", - говорится в сообщении.
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На территории черноморского побережья в Сочи усилили контроль после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года, уточнили в мэрии. Так, мониторинговые группы ежедневно обследуют побережье, а водолазы проверяют акваторию на наличие нефтепродуктов.
В сочинской администрации также отметили, что фиксируются единичные утечки с маломерных судов на побережье курорта. Причинами таких случаев, по их словам, становятся техническая неисправность плавсредства или халатное отношение владельцев судов к их обслуживанию. На местах выявления утечек работают государственная инспекция по маломерным судам и природоохранная прокуратура. "Серьёзного вреда экологии такие случаи не наносят", - подчеркнули в мэрии.
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ТуризмСочиКерченский проливФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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