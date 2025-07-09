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Пленный рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев - РИА Новости, 09.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 09.07.2025 (обновлено: 09:15 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/plennyj-2028058483.html
Пленный рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев
Пленный рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев - РИА Новости, 09.07.2025
Пленный рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев
Пленный солдат ВСУ, уроженец Брянска Григорий Жемчугов рассказал РИА Новости, что его предки зачищали Украину от бандеровцев (последователей Степана Бандеры -... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T05:46:00+03:00
2025-07-09T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
брянск
степан бандера
украинская повстанческая армия
организации украинских националистов* (оун)*
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КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ, уроженец Брянска Григорий Жемчугов рассказал РИА Новости, что его предки зачищали Украину от бандеровцев (последователей Степана Бандеры - лидера "Организации украинских националистов"*). "Брат моей бабки по материной линии тоже воевал, был в роте зачистки и рассказывал, когда они зачищали Западную Украину, что вытворял Бендера (Бандера - ред.). Он (брат бабушки Жемчугова - ред.) говорил, когда пришли на хутор, а там людей вообще нету", — сказал Григорий Жемчугов. Украинский пленный вспомнил в разговоре с корреспондентом РИА Новости рассказы прадеда о зверствах украинских националистов на территории УССР. "И говорит, был у нас пацанчик такой чернявый, хороший, красивый. Опустили в колодец, а вытащили уже седым. Три ребенка, 3, 5 и 8 лет — просто-напросто распилены пополам. И они хотят сказать, что это был освободитель? Коррупционер он (Степан Бандера - ред.)", — рассказал военнопленный. Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов" (ОУН)*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992877984.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
60
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Пленный солдат ВСУ о том, что его предки зачищали Украину от бандеровцев
Пленный солдат ВСУ рассказал РИА Новости, что его предки зачищали Украину от бандеровцев
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в мире, россия, украина, брянск, степан бандера, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Брянск, Степан Бандера, Украинская повстанческая армия, Организации украинских националистов* (ОУН)*, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев

Пленный солдат ВСУ рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев

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КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ, уроженец Брянска Григорий Жемчугов рассказал РИА Новости, что его предки зачищали Украину от бандеровцев (последователей Степана Бандеры - лидера "Организации украинских националистов"*).
"Брат моей бабки по материной линии тоже воевал, был в роте зачистки и рассказывал, когда они зачищали Западную Украину, что вытворял Бендера (Бандера - ред.). Он (брат бабушки Жемчугова - ред.) говорил, когда пришли на хутор, а там людей вообще нету", — сказал Григорий Жемчугов.
Участники митинга, приуроченного к 112 годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Историк рассказал, почему Бандера остается идолом украинских националистов
9 января, 06:57
Украинский пленный вспомнил в разговоре с корреспондентом РИА Новости рассказы прадеда о зверствах украинских националистов на территории УССР.
"И говорит, был у нас пацанчик такой чернявый, хороший, красивый. Опустили в колодец, а вытащили уже седым. Три ребенка, 3, 5 и 8 лет — просто-напросто распилены пополам. И они хотят сказать, что это был освободитель? Коррупционер он (Степан Бандера - ред.)", — рассказал военнопленный.
Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов" (ОУН)*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБрянскСтепан БандераУкраинская повстанческая армияОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Вооруженные силы Украины
 
 
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