https://ria.ru/20250709/plennyj-2028058483.html

Пленный рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев

Пленный рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев - РИА Новости, 09.07.2025

Пленный рассказал, что его предки зачищали Украину от бандеровцев

Пленный солдат ВСУ, уроженец Брянска Григорий Жемчугов рассказал РИА Новости, что его предки зачищали Украину от бандеровцев (последователей Степана Бандеры -... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T05:46:00+03:00

2025-07-09T05:46:00+03:00

2025-07-09T09:15:00+03:00

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КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Пленный солдат ВСУ, уроженец Брянска Григорий Жемчугов рассказал РИА Новости, что его предки зачищали Украину от бандеровцев (последователей Степана Бандеры - лидера "Организации украинских националистов"*). "Брат моей бабки по материной линии тоже воевал, был в роте зачистки и рассказывал, когда они зачищали Западную Украину, что вытворял Бендера (Бандера - ред.). Он (брат бабушки Жемчугова - ред.) говорил, когда пришли на хутор, а там людей вообще нету", — сказал Григорий Жемчугов. Украинский пленный вспомнил в разговоре с корреспондентом РИА Новости рассказы прадеда о зверствах украинских националистов на территории УССР. "И говорит, был у нас пацанчик такой чернявый, хороший, красивый. Опустили в колодец, а вытащили уже седым. Три ребенка, 3, 5 и 8 лет — просто-напросто распилены пополам. И они хотят сказать, что это был освободитель? Коррупционер он (Степан Бандера - ред.)", — рассказал военнопленный. Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов" (ОУН)*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1992877984.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный солдат ВСУ о том, что его предки зачищали Украину от бандеровцев Пленный солдат ВСУ рассказал РИА Новости, что его предки зачищали Украину от бандеровцев 2025-07-09T05:46 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, брянск, степан бандера, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*, вооруженные силы украины