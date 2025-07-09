https://ria.ru/20250709/peskov-2028159680.html

В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию

В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию - РИА Новости, 09.07.2025

В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не получали письмо от почётного председателя президиума Международного совета российских РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:43:00+03:00

2025-07-09T15:43:00+03:00

2025-07-09T15:43:00+03:00

здоровье - общество

россия

франция

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028158916_0:60:2776:1622_1920x0_80_0_0_deea5d8747425df6de0e9491c6392d89.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не получали письмо от почётного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии в возвращении в Россию. СМИ накануне опубликовали копию письма Шереметева, в котором он заявил о желании переехать в Россию из Франции, перевезти имущество, в том числе свою коллекцию, и просит в этом содействия у президента РФ. "К сожалению, мне ничего неизвестно о таком обращении. Пока к нам не дошло", - сказал Песков RTVI. Шереметев в обращении к президенту отметил, что он, как старший потомок из рода графов Шереметевых, хочет исполнить последнюю волю своего отца, графа Петра Шереметева, переехать в Россию, чтобы "провести в стране остаток своих дней" и "упокоиться в земле предков".

https://ria.ru/20250708/balerina-2027982059.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, франция, дмитрий песков, владимир путин