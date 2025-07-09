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В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию - РИА Новости, 09.07.2025
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15:43 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/peskov-2028159680.html
В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию
В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию - РИА Новости, 09.07.2025
В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не получали письмо от почётного председателя президиума Международного совета российских РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:43:00+03:00
2025-07-09T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не получали письмо от почётного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии в возвращении в Россию. СМИ накануне опубликовали копию письма Шереметева, в котором он заявил о желании переехать в Россию из Франции, перевезти имущество, в том числе свою коллекцию, и просит в этом содействия у президента РФ. "К сожалению, мне ничего неизвестно о таком обращении. Пока к нам не дошло", - сказал Песков RTVI. Шереметев в обращении к президенту отметил, что он, как старший потомок из рода графов Шереметевых, хочет исполнить последнюю волю своего отца, графа Петра Шереметева, переехать в Россию, чтобы "провести в стране остаток своих дней" и "упокоиться в земле предков".
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здоровье - общество, россия, франция, дмитрий песков, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию

Песков: Кремль не получал письмо графа Шереметева Путину о возвращении в РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев
Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, граф Петр Шереметев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не получали письмо от почётного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии в возвращении в Россию.
СМИ накануне опубликовали копию письма Шереметева, в котором он заявил о желании переехать в Россию из Франции, перевезти имущество, в том числе свою коллекцию, и просит в этом содействия у президента РФ.
"К сожалению, мне ничего неизвестно о таком обращении. Пока к нам не дошло", - сказал Песков RTVI.
Шереметев в обращении к президенту отметил, что он, как старший потомок из рода графов Шереметевых, хочет исполнить последнюю волю своего отца, графа Петра Шереметева, переехать в Россию, чтобы "провести в стране остаток своих дней" и "упокоиться в земле предков".
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