https://ria.ru/20250709/peskov-2028159680.html
В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию
В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию - РИА Новости, 09.07.2025
В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не получали письмо от почётного председателя президиума Международного совета российских РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:43:00+03:00
2025-07-09T15:43:00+03:00
2025-07-09T15:43:00+03:00
здоровье - общество
россия
франция
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028158916_0:60:2776:1622_1920x0_80_0_0_deea5d8747425df6de0e9491c6392d89.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не получали письмо от почётного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии в возвращении в Россию. СМИ накануне опубликовали копию письма Шереметева, в котором он заявил о желании переехать в Россию из Франции, перевезти имущество, в том числе свою коллекцию, и просит в этом содействия у президента РФ. "К сожалению, мне ничего неизвестно о таком обращении. Пока к нам не дошло", - сказал Песков RTVI. Шереметев в обращении к президенту отметил, что он, как старший потомок из рода графов Шереметевых, хочет исполнить последнюю волю своего отца, графа Петра Шереметева, переехать в Россию, чтобы "провести в стране остаток своих дней" и "упокоиться в земле предков".
https://ria.ru/20250708/balerina-2027982059.html
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028158916_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d1807617cf5e887ea4ec052adbe7e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, франция, дмитрий песков, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле не получали письмо от графа Шереметева о возвращении в Россию
Песков: Кремль не получал письмо графа Шереметева Путину о возвращении в РФ