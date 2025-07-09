Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой
Белоусов провел в Москве переговоры с казахстанским коллегой Косановым
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился в Москве со своим казахстанским коллегой Дауреном Косановым, они обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Казахстан генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым", - говорится в сообщении.
Как отметил Белоусов, слова которого приводит ведомство, Косанов много раз бывал в России, но ещё ни разу в качестве министра обороны. Также Белоусов рассказал о запланированной насыщенной программе.
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"Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и достижениями нашей промышленности и оборонно-промышленного комплекса", – сказал министр.
Генерал-лейтенант авиации Косанов подчеркнул, что поездка в Россию стала его первым официальным визитом в новой должности. Он выразил удовлетворение тем, что ему удаётся на регулярной основе встречаться с российской стороной, "делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомств".
Косанов также отметил, что Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией, с которой связан добрососедскими отношениями и стратегическим партнерством.
"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере", - добавили в МО РФ.