https://ria.ru/20250709/peregovory-2028151525.html

Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой

Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой - РИА Новости, 09.07.2025

Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился в Москве со своим казахстанским коллегой Дауреном Косановым, они обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:07:00+03:00

2025-07-09T15:07:00+03:00

2025-07-09T15:12:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился в Москве со своим казахстанским коллегой Дауреном Косановым, они обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере, сообщили в Минобороны России."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Казахстан генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым", - говорится в сообщении.Как отметил Белоусов, слова которого приводит ведомство, Косанов много раз бывал в России, но ещё ни разу в качестве министра обороны. Также Белоусов рассказал о запланированной насыщенной программе."Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и достижениями нашей промышленности и оборонно-промышленного комплекса", – сказал министр.Генерал-лейтенант авиации Косанов подчеркнул, что поездка в Россию стала его первым официальным визитом в новой должности. Он выразил удовлетворение тем, что ему удаётся на регулярной основе встречаться с российской стороной, "делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомств".Косанов также отметил, что Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией, с которой связан добрососедскими отношениями и стратегическим партнерством."В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250706/astana-2027463606.html

https://ria.ru/20250611/rossija-2022370606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, казахстан, андрей белоусов