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Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой - РИА Новости, 09.07.2025
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15:07 09.07.2025 (обновлено: 15:12 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/peregovory-2028151525.html
Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой
Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой - РИА Новости, 09.07.2025
Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой
Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился в Москве со своим казахстанским коллегой Дауреном Косановым, они обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:07:00+03:00
2025-07-09T15:12:00+03:00
россия
москва
казахстан
андрей белоусов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился в Москве со своим казахстанским коллегой Дауреном Косановым, они обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере, сообщили в Минобороны России."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Казахстан генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым", - говорится в сообщении.Как отметил Белоусов, слова которого приводит ведомство, Косанов много раз бывал в России, но ещё ни разу в качестве министра обороны. Также Белоусов рассказал о запланированной насыщенной программе."Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и достижениями нашей промышленности и оборонно-промышленного комплекса", – сказал министр.Генерал-лейтенант авиации Косанов подчеркнул, что поездка в Россию стала его первым официальным визитом в новой должности. Он выразил удовлетворение тем, что ему удаётся на регулярной основе встречаться с российской стороной, "делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомств".Косанов также отметил, что Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией, с которой связан добрососедскими отношениями и стратегическим партнерством."В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250706/astana-2027463606.html
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россия, москва, казахстан, андрей белоусов
Россия, Москва, Казахстан, Андрей Белоусов
Белоусов провел переговоры с казахстанским коллегой

Белоусов провел в Москве переговоры с казахстанским коллегой Косановым

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился в Москве со своим казахстанским коллегой Дауреном Косановым, они обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Казахстан генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым", - говорится в сообщении.
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Как отметил Белоусов, слова которого приводит ведомство, Косанов много раз бывал в России, но ещё ни разу в качестве министра обороны. Также Белоусов рассказал о запланированной насыщенной программе.
«
"Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и достижениями нашей промышленности и оборонно-промышленного комплекса", – сказал министр.
Генерал-лейтенант авиации Косанов подчеркнул, что поездка в Россию стала его первым официальным визитом в новой должности. Он выразил удовлетворение тем, что ему удаётся на регулярной основе встречаться с российской стороной, "делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомств".
Косанов также отметил, что Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Российской Федерацией, с которой связан добрососедскими отношениями и стратегическим партнерством.
"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере", - добавили в МО РФ.
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