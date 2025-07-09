https://ria.ru/20250709/peregovory-2028132270.html

В МИД рассказали, когда объявят дату переговоров России и Украины

В МИД рассказали, когда объявят дату переговоров России и Украины - РИА Новости, 09.07.2025

В МИД рассказали, когда объявят дату переговоров России и Украины

Дату следующего раунда переговоров России и Украины объявят, как только будут достигнуты договоренности об их проведении, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:37:00+03:00

2025-07-09T13:37:00+03:00

2025-07-09T13:44:00+03:00

россия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Дату следующего раунда переговоров России и Украины объявят, как только будут достигнуты договоренности об их проведении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Когда она (дата - ред.) будет, мы обязательно вас проинформируем, как только будут достигнуты соответствующие договоренности", - сказала Захарова на брифинге в среду.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250709/peregovory-2028124243.html

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россия, украина, мария захарова