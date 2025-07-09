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Архивы Ватикана предупреждают: грядет Великий Передел Земли - РИА Новости, 09.07.2025
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Архивы Ватикана предупреждают: грядет Великий Передел Земли
Архивы Ватикана предупреждают: грядет Великий Передел Земли - РИА Новости, 09.07.2025
Архивы Ватикана предупреждают: грядет Великий Передел Земли
Мир потрясла очередная сенсация. В секретном архиве Ватикана якобы были найдены уникальные карты XVI века и зашифрованные пророчества о будущем Земли. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:40:00+03:00
2025-07-09T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мир потрясла очередная сенсация. В секретном архиве Ватикана якобы были найдены уникальные карты XVI века и зашифрованные пророчества о будущем Земли.Особый интерес вызвала таинственная "Карта апостола Иоанна", на которой, как утверждается, изображён облик планеты после некоего глобального катаклизма. В документе говорится: "После великой воды мир восстанет вновь". Это может означать не просто потоп, а полную трансформацию материков.Согласно преданию, Европа должна быть частично или полностью затоплена, Америка превратится в цепочку островов, а покрытая ныне льдом Антарктида, снова зазеленеет. Такие изменения описываются как следствие некоего великого сдвига — смещения тектонических плит, изменения полюсов и сильнейших климатических колебаний.Мнение эзотерикаЭкстрасенс Дарья Миронова заявила, что доверяет древнему пророчеству. Она напомнила, что во многих эзотерических и религиозных источниках говорится о грядущих катаклизмах, способных буквально переписать карту мира.По её словам, такие события вполне могут быть вызваны природными процессами: "Карты, которые хранятся в Ватикане, действительно во многом точны: Нидерланды и Дания могут уйти под воду в связи с тем, что сместятся материки. Это будет связано с серьёзными изменениями в атмосфере Земли, землетрясениями и наводнениями". Источник: https://dzen.ru/a/aGeB56NBXUpkjgdFЧто об этом думают ученые: таяние ледниковСлова мистика не так уж далеки от научных теорий. По данным NASA и Европейского космического агентства, уровень мирового океана стабильно растёт. Основные причины — таяние ледников Гренландии и Антарктиды. Исследование, опубликованное в журнале "Nature Communications", предупреждает, что к 2100 году повышение уровня океана может составить до одного метра, что приведёт к затоплению прибрежных районов Европы, Юго-Восточной Азии и значительной части США. Источник: https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z, https://trends.rbc.ru/trends/green/60c368e59a794752b23a2d9bДарья Миронова также утверждает, что Северная и Южная Америка могут быть частично затоплены. Причиной этому, с научной точки зрения, могут стать как сейсмические процессы, так и циклические изменения климата. Изменения в наклоне земной оси и орбите планеты влияют на глобальные климатические циклы. Это, в свою очередь, может активизировать процессы деградации ледяных щитов и повысить риск массовых природных катастроф.Кроме того, мистик отмечает, что Антарктида может вернуться в своё "изначальное" состояние, безо льда, с растительностью. Это не выдумка: в 2017 году учёные обнаружили окаменелые останки тропических растений в районе Полуострова Антарктического, что подтверждает — миллионы лет назад климат там был гораздо мягче.Угроза из космосаЭкстрасенс Миронова делает акцент и на возможной угрозе извне. По её словам, "с неба может упасть звезда, комета или метеорит", что вызовет геомагнитные волнения и спровоцирует сдвиги в литосфере. Подобное уже происходило в истории Земли. Напомним, Чиксулубский метеорит, упавший около 66 миллионов лет назад, стал причиной вымирания динозавров. Сегодня учёные NASA внимательно следят за потенциально опасными астероидами. По последним данным, астероид 99942 Апофис пройдёт опасно близко к Земле в 2029 году, и хотя шансы столкновения исключены, внимание к подобным объектам возрастает. Источник: https://www.nasa.gov/solar-system/nasa-analysis-earth-is-safe-from-asteroid-apophis-for-100-plus-years/"Дыхание земли"Некоторые пророчества, приписываемые древним орденам, хранящимся в архивах Ватикана, указывают на "замедление дыхания Земли". По мнению ряда эзотериков, это может означать остановку или изменение Гольфстрима — мощного течения, регулирующего климат Европы. Современные исследования подтверждают, что Гольфстрим ослабевает из-за притока пресной воды от тающих ледников Гренландии. Это грозит похолоданием в Европе и жаркой засухой в тропиках, а это сценарий, который на удивление совпадает с описаниями из "Карты апостола Иоанна". Источник: https://rg.ru/2024/10/26/ekspert-zolina-rasskazala-chem-grozit-rossii-zatuhanie-golfstima.htmlВ ряде тайнописей, связанных с Ватиканским архивом, также содержится упоминание о "смещении небесных игл". Возможно, речь идёт о перемещении магнитных полюсов Земли. Геофизики действительно фиксируют ускоренное движение Северного магнитного полюса в сторону Сибири, что вызывает сбои в навигации и коммуникациях. Учёные предупреждают, что такие изменения могут повлиять на авиасообщение, GPS и электросети, особенно в случае гeoмагнитных бурь, вызванных солнечной активностью.И хотя однозначных доказательств подлинности "Карты апостола Иоанна" и связанных с ней пророчеств нет, её описание на удивление перекликается с тем, что мы уже начинаем наблюдать своими глазами. Стихийные бедствия, таяние льдов, неустойчивость климата, усиливающееся влияние океанов. Всё это заставляет вновь и вновь обращаться к прошлому в поисках ответов на тревожные вопросы о будущем.
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РИА Новости
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Архивы Ватикана предупреждают: грядет Великий Передел Земли

Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Мир потрясла очередная сенсация. В секретном архиве Ватикана якобы были найдены уникальные карты XVI века и зашифрованные пророчества о будущем Земли.
Особый интерес вызвала таинственная "Карта апостола Иоанна", на которой, как утверждается, изображён облик планеты после некоего глобального катаклизма. В документе говорится: "После великой воды мир восстанет вновь". Это может означать не просто потоп, а полную трансформацию материков.
Согласно преданию, Европа должна быть частично или полностью затоплена, Америка превратится в цепочку островов, а покрытая ныне льдом Антарктида, снова зазеленеет. Такие изменения описываются как следствие некоего великого сдвига — смещения тектонических плит, изменения полюсов и сильнейших климатических колебаний.

Мнение эзотерика

Экстрасенс Дарья Миронова заявила, что доверяет древнему пророчеству. Она напомнила, что во многих эзотерических и религиозных источниках говорится о грядущих катаклизмах, способных буквально переписать карту мира.
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneАрхив Ватикана
Архив Ватикана - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Архив Ватикана
По её словам, такие события вполне могут быть вызваны природными процессами: "Карты, которые хранятся в Ватикане, действительно во многом точны: Нидерланды и Дания могут уйти под воду в связи с тем, что сместятся материки. Это будет связано с серьёзными изменениями в атмосфере Земли, землетрясениями и наводнениями". Источник: https://dzen.ru/a/aGeB56NBXUpkjgdF

Что об этом думают ученые: таяние ледников

Слова мистика не так уж далеки от научных теорий. По данным NASA и Европейского космического агентства, уровень мирового океана стабильно растёт. Основные причины — таяние ледников Гренландии и Антарктиды. Исследование, опубликованное в журнале "Nature Communications", предупреждает, что к 2100 году повышение уровня океана может составить до одного метра, что приведёт к затоплению прибрежных районов Европы, Юго-Восточной Азии и значительной части США. Источник: https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z, https://trends.rbc.ru/trends/green/60c368e59a794752b23a2d9b
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники острова Брюса архипелага Земля Франца-Иосифа
Ледники острова Брюса архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Ледники острова Брюса архипелага Земля Франца-Иосифа
Дарья Миронова также утверждает, что Северная и Южная Америка могут быть частично затоплены. Причиной этому, с научной точки зрения, могут стать как сейсмические процессы, так и циклические изменения климата. Изменения в наклоне земной оси и орбите планеты влияют на глобальные климатические циклы. Это, в свою очередь, может активизировать процессы деградации ледяных щитов и повысить риск массовых природных катастроф.
Кроме того, мистик отмечает, что Антарктида может вернуться в своё "изначальное" состояние, безо льда, с растительностью. Это не выдумка: в 2017 году учёные обнаружили окаменелые останки тропических растений в районе Полуострова Антарктического, что подтверждает — миллионы лет назад климат там был гораздо мягче.
CC0 / NASA / Карта Антарктиды
Карта Антарктиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
CC0 / NASA /
Карта Антарктиды

Угроза из космоса

Экстрасенс Миронова делает акцент и на возможной угрозе извне. По её словам, "с неба может упасть звезда, комета или метеорит", что вызовет геомагнитные волнения и спровоцирует сдвиги в литосфере. Подобное уже происходило в истории Земли. Напомним, Чиксулубский метеорит, упавший около 66 миллионов лет назад, стал причиной вымирания динозавров. Сегодня учёные NASA внимательно следят за потенциально опасными астероидами. По последним данным, астероид 99942 Апофис пройдёт опасно близко к Земле в 2029 году, и хотя шансы столкновения исключены, внимание к подобным объектам возрастает. Источник: https://www.nasa.gov/solar-system/nasa-analysis-earth-is-safe-from-asteroid-apophis-for-100-plus-years/
© Pixabay / 9866112 Метеорит приближается к планете Земля
Метеорит приближается к планете Земля - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Pixabay / 9866112
Метеорит приближается к планете Земля

"Дыхание земли"

Некоторые пророчества, приписываемые древним орденам, хранящимся в архивах Ватикана, указывают на "замедление дыхания Земли". По мнению ряда эзотериков, это может означать остановку или изменение Гольфстрима — мощного течения, регулирующего климат Европы. Современные исследования подтверждают, что Гольфстрим ослабевает из-за притока пресной воды от тающих ледников Гренландии. Это грозит похолоданием в Европе и жаркой засухой в тропиках, а это сценарий, который на удивление совпадает с описаниями из "Карты апостола Иоанна". Источник: https://rg.ru/2024/10/26/ekspert-zolina-rasskazala-chem-grozit-rossii-zatuhanie-golfstima.html
© Public domainТечение Гольфстрим на карте
Течение Гольфстрим на карте - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Public domain
Течение Гольфстрим на карте
В ряде тайнописей, связанных с Ватиканским архивом, также содержится упоминание о "смещении небесных игл". Возможно, речь идёт о перемещении магнитных полюсов Земли. Геофизики действительно фиксируют ускоренное движение Северного магнитного полюса в сторону Сибири, что вызывает сбои в навигации и коммуникациях. Учёные предупреждают, что такие изменения могут повлиять на авиасообщение, GPS и электросети, особенно в случае гeoмагнитных бурь, вызванных солнечной активностью.
© Getty Images / shulzВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Getty Images / shulz
Вид на планету Земля из космоса
И хотя однозначных доказательств подлинности "Карты апостола Иоанна" и связанных с ней пророчеств нет, её описание на удивление перекликается с тем, что мы уже начинаем наблюдать своими глазами. Стихийные бедствия, таяние льдов, неустойчивость климата, усиливающееся влияние океанов. Всё это заставляет вновь и вновь обращаться к прошлому в поисках ответов на тревожные вопросы о будущем.
 
 
 
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