https://ria.ru/20250709/pensii-2028046582.html
Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии
Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии - РИА Новости, 09.07.2025
Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии
Возможность забрать накопительную часть пенсии есть у женщин от 55 лет и у мужчин от 60-ти, сообщил агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:15:00+03:00
2025-07-09T03:15:00+03:00
2025-07-09T04:14:00+03:00
общество
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Возможность забрать накопительную часть пенсии есть у женщин от 55 лет и у мужчин от 60-ти, сообщил агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Узнать размер этой части пенсии можно через Госуслуги, либо СФР, МФЦ или НПФ."Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты", — уточнил Гиринский.Для получения выплаты следует обратиться либо в СФР, либо в НПФ — в зависимости от того, где эти деньги хранятся.
https://ria.ru/20250703/pensiya-2026843644.html
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общество, россия, андрей гиринский, рудн, пенсии
Общество, Россия, Андрей Гиринский, РУДН, Пенсии
Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии
Доцент Гиринский: накопительная пенсия доступна женщинам в 55 лет, мужчинам в 60