https://ria.ru/20250709/pensii-2028046582.html

Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии

Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии - РИА Новости, 09.07.2025

Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии

Возможность забрать накопительную часть пенсии есть у женщин от 55 лет и у мужчин от 60-ти, сообщил агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:15:00+03:00

2025-07-09T03:15:00+03:00

2025-07-09T04:14:00+03:00

общество

россия

андрей гиринский

рудн

пенсии

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Возможность забрать накопительную часть пенсии есть у женщин от 55 лет и у мужчин от 60-ти, сообщил агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Узнать размер этой части пенсии можно через Госуслуги, либо СФР, МФЦ или НПФ."Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты", — уточнил Гиринский.Для получения выплаты следует обратиться либо в СФР, либо в НПФ — в зависимости от того, где эти деньги хранятся.

https://ria.ru/20250703/pensiya-2026843644.html

https://ria.ru/20250630/lgoty-2025970618.html

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общество, россия, андрей гиринский, рудн, пенсии