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Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии - РИА Новости, 09.07.2025
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03:15 09.07.2025 (обновлено: 04:14 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/pensii-2028046582.html
Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии
Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии - РИА Новости, 09.07.2025
Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии
Возможность забрать накопительную часть пенсии есть у женщин от 55 лет и у мужчин от 60-ти, сообщил агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:15:00+03:00
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общество
россия
андрей гиринский
рудн
пенсии
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Возможность забрать накопительную часть пенсии есть у женщин от 55 лет и у мужчин от 60-ти, сообщил агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Узнать размер этой части пенсии можно через Госуслуги, либо СФР, МФЦ или НПФ.&quot;Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты&quot;, — уточнил Гиринский.Для получения выплаты следует обратиться либо в СФР, либо в НПФ — в зависимости от того, где эти деньги хранятся.
https://ria.ru/20250703/pensiya-2026843644.html
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общество, россия, андрей гиринский, рудн, пенсии
Общество, Россия, Андрей Гиринский, РУДН, Пенсии
Раскрыто, как получить накопительную часть пенсии

Доцент Гиринский: накопительная пенсия доступна женщинам в 55 лет, мужчинам в 60

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Возможность забрать накопительную часть пенсии есть у женщин от 55 лет и у мужчин от 60-ти, сообщил агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Узнать размер этой части пенсии можно через Госуслуги, либо СФР, МФЦ или НПФ.
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"Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. Есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения. В случае превышения накоплений над этим пороговым значением, возможно оформление ежемесячной выплаты", — уточнил Гиринский.

Для получения выплаты следует обратиться либо в СФР, либо в НПФ — в зависимости от того, где эти деньги хранятся.
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ОбществоРоссияАндрей ГиринскийРУДНПенсии
 
 
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