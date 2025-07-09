https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028218485.html

В Раде раскрыли, премьер какой страны берет пример с Зеленского

В Раде раскрыли, премьер какой страны берет пример с Зеленского - РИА Новости, 09.07.2025

В Раде раскрыли, премьер какой страны берет пример с Зеленского

Премьер-министр Армении Никол Пашинян берет пример с Владимира Зеленского, атакуя церковь, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:49:00+03:00

2025-07-09T19:49:00+03:00

2025-07-09T19:49:00+03:00

армения

украина

ереван

никол пашинян

владимир зеленский

александр дубинский

армянская апостольская церковь

верховная рада украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян берет пример с Владимира Зеленского, атакуя церковь, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Учение Антихриста хорошо продается. По примеру Зеленского, атаковавшего самую крупную православную церковь на Украине, в Армении Пашинян напал на Армянскую апостольскую церковь. Зеленский — это ноу-хау уничтожения религий, демократий и собственных граждан", — написал он.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсетях, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ — самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250705/mir-2027337537.html

https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028182830.html

армения

украина

ереван

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