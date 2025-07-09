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"Больная бабушка": что погубило самую блистательную олимпийскую пару

"Больная бабушка": что погубило самую блистательную олимпийскую пару - РИА Новости, 09.07.2025

"Больная бабушка": что погубило самую блистательную олимпийскую пару

Олимпийская мечта может разбиться не только о лед. Иногда ее убивают те, кому доверяешь больше всего. Перспективная пара российских фигуристов шла к вершине... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:25:00+03:00

2025-07-09T19:25:00+03:00

2025-07-09T19:25:00+03:00

спорт

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МОСКВА 9 июл — РИА Новости. Олимпийская мечта может разбиться не только о лед. Иногда ее убивают те, кому доверяешь больше всего. Перспективная пара российских фигуристов шла к вершине четыре года, но за месяц до главных соревнований все рухнуло. Что заставило перспективного фигуриста бросить партнершу накануне Олимпиады? История предательства, которая изменила судьбы трех человек.Шестая попыткаМаксим Траньков искал свою идеальную партнершу на льду долго и мучительно. До встречи с Марией Мухортовой у него сменилось их аж пять — одна за другой пары распадались, не принеся серьезных результатов.Мария стала шестой попыткой найти свою половинку в спорте. Девушка из Санкт-Петербурга тоже успела сменить несколько партнеров, прежде чем встала рядом с Максимом. Оба понимали — это последний шанс пробиться в большой спорт.И сначала все складывалось идеально. Через два года совместных тренировок, в 2005 году, Мухортова и Траньков выиграли чемпионат мира среди юниоров. Талант был налицо, перспективы — головокружительные.Взрослые проблемыПереход во взрослый спорт оказался болезненным. Вместо стабильного прогресса начались постоянные ссоры. Характеры не сходились, амбиции каждого мешали общему делу. Пара металась от тренера к тренеру, не находя общего языка ни с наставниками, ни друг с другом.Спасением стал Олег Васильев — олимпийский триумфатор, умевший работать со сложными характерами. В 2007 году под его руководством фигуристы выиграли чемпионат России, а в 2008-м завоевали серебро на европейском первенстве.Васильев видел в дуэте потенциал будущих олимпийских чемпионов. Несмотря на нестабильную форму и непростые отношения между партнерами, тренер верил — при правильной работе они способны покорить любые вершины.Опасная близостьНо профессиональные отношения между тренером и ученицей постепенно перерастали в личные. Олег Васильев и Мария Мухортова начали роман, тщательно скрывая его от посторонних глаз. Максим ничего не подозревал — во время тренировок все выглядело по-деловому.Скрытая связь между наставником и спортсменкой создавала особую атмосферу в группе. Тренер становился более снисходительным к ошибкам Марии, партнерам это бросалось в глаза. Максим чувствовал, что что-то не так, но не мог понять, что именно.Результаты начали страдать. На чемпионате мира 2010 года Траньков упал на выбросе, и пара осталась только четвертой. Олимпийская мечта отдалялась с каждым соревнованием.Больная бабушкаПеред решающим сезоном 2009/10 федерация организовала сбор для национальной команды в Сочи. Все ведущие спортсмены должны были участвовать в подготовке. Но Мария Мухортова подала рапорт — у нее тяжело заболела бабушка, она не может покинуть город.Максим тоже попросил освобождение — у его отца случился инфаркт. Но его просьбу отклонили. "Твоя партнерша уже отпрашивается, кто-то должен представлять пару на сборах", — объяснили Транькову.Фигурист поехал в Сочи один, мучаясь от мыслей об отце и злясь на несправедливость. Мария осталась в Петербурге "ухаживать за больной бабушкой". Олег Васильев тоже нашел причину не ехать на сборы.Доминиканский загарПравда вскрылась случайно. Максима отпустили со сборов на три дня раньше запланированного срока. В аэропорту его ждали Олег и Мария — им предстоял перелет в США на соревнования."Смотрю на них и понимаю, что они оба одинаково загорели", — вспоминал позже Траньков. Картина складывалась сама собой — пока он потел на тренировках в Сочи, партнерша с тренером нежились на солнце где-то далеко от России.Окончательное подтверждение подозрений Максим получил на американской таможне. Мария привычно протянула ему свой паспорт для заполнения документов, и он увидел штамп о въезде в Доминиканскую Республику. Даты точно совпадали с датами сборов в Сочи.Последняя капляЭтот обман стал для Транькова последней каплей. Не только личное предательство, но и профессиональная безответственность партнерши и тренера окончательно убедили его — дальше работать невозможно."Они скрывали свои отношения и поэтому подозревали весь мир", — объяснял позже фигурист поведение Васильева, который обвинял его в алкоголизме и распускал слухи о непрофессионализме.Максим сразу же сообщил президенту федерации Валентину Писееву о намерении покинуть дуэт после Олимпиады в Ванкувере. Васильев обвинил его в предательстве и сговоре, но Траньков настаивал — его решение было реакцией на ложь и обман.Золотая местьПосле Олимпиады в Ванкувере Максим Траньков начал кататься с украинской фигуристкой Татьяной Волосожар. Новая партнерша полностью разделяла его спортивные амбиции и серьезно относилась к тренировкам.Результат превзошел все ожидания. В 2014 году в Сочи Волосожар и Траньков выиграли два олимпийских золота — в личном и командном зачетах. Они стали первой российской парой за 78 лет, выигравшей золото на домашней Олимпиаде.Год спустя после олимпийского триумфа Максим и Татьяна поженились. У них родилось двое детей — дочь Анжелика и сын Теодор. Траньков нашел не только идеальную спортивную партнершу, но и спутницу жизни.Цена обманаМария Мухортова так и не смогла найти достойную замену Транькову. После распада пары она пыталась кататься с французом Жеромом Бланшаром, но серьезных результатов не добилась. Олимпийская мечта так и осталась мечтой."Траньков даже не посчитал нужным расстаться по-человечески", — жаловалась позже Мухортова.Курортный роман оказался дороже олимпийского золота. Одна случайность в аэропорту изменила судьбы трех человек — и показала, что в спорте, как и в жизни, честность дороже любых медалей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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