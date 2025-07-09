https://ria.ru/20250709/otravlenie-2028066856.html

В Якутии более 50 человек отравились на празднике

В Якутии более 50 человек отравились на празднике - РИА Новости, 09.07.2025

В Якутии более 50 человек отравились на празднике

Более 50 человек получили пищевое отравление, предварительно, после употребления готовых блюд из мяса в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает в среду... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:04:00+03:00

2025-07-09T08:04:00+03:00

2025-07-09T08:13:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Более 50 человек получили пищевое отравление, предварительно, после употребления готовых блюд из мяса в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает в среду пресс-служба управления Роспотребнадзора."Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки сальмонеллеза, возникшей среди жителей республики, принимавших участие в праздновании Ысыаха Олонхо (якутский праздник - ред.) в Нерюнгринском районе", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что, "по состоянию на 9 июля, за медицинской помощью обратилось более 50 человек в городе Якутске, Таттинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Намском районах". "Свое заболевание пострадавшие связывают с употреблением готовых блюд из мяса птицы", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что в настоящее время специалисты управления проводят мероприятия с поставщиками и производителями по розыску и изъятию из оборота некачественной продукции, проведению лабораторных исследований, а также противоэпидемические мероприятия в очагах.

https://ria.ru/20250705/dagestan-2027418847.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, республика саха (якутия)