https://ria.ru/20250709/opasnost-2028069369.html

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.07.2025

В Самарской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:34:00+03:00

2025-07-09T08:34:00+03:00

2025-07-09T08:34:00+03:00

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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САМАРА, 9 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на территории Самарской области, сообщается в приложении МЧС России. Ранее в приложении ведомства сообщалось, что в Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА, которая продлилась чуть больше 5 часов 20 минут. "Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!" - указано в приложении МЧС РФ.

https://ria.ru/20250709/ataka-2028044765.html

самарская область

россия

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Варвара Скокшина

самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность