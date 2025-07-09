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Ефимов: число владельцев жилья по реновации выросло за год на треть - РИА Новости, 09.07.2025
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09:12 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/moskva-2028044075.html
Ефимов: число владельцев жилья по реновации выросло за год на треть
Ефимов: число владельцев жилья по реновации выросло за год на треть - РИА Новости, 09.07.2025
Ефимов: число владельцев жилья по реновации выросло за год на треть
Количество жителей Москвы, получивших квартиры по программе реновации с апреля по июнь, выросло почти на треть, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:12:00+03:00
2025-07-09T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество жителей Москвы, получивших квартиры по программе реновации с апреля по июнь, выросло почти на треть, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За второй квартал 2025 года документы на квартиры в новых домах по программе реновации оформили более 10,9 тысячи жителей столицы – на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, на севере города подписали договоры около 2,6 тысячи человек, на востоке - 2,4 тысячи человек, на северо-западе - 1,5 тысячи человек, уточнил замглавы столицы.В сообщении градкомплекса также отмечается, что в мае новые квартиры получили 3,5 тысячи москвичей, а в апреле и июне - по 3,7 тысяч человек.В целом во втором квартале текущего года жилье по реновации приобретали в полтора раза больше участников программы (7,6 тысяч человек), чем в первом квартале.Программа реновации длится в Москве с 2017 года. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в 2025 году жилье в рамках этой программы получили 18 тысяч человек.
https://ria.ru/20250708/moskva-2027795803.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: число владельцев жилья по реновации выросло за год на треть

Ефимов: число получивших жилье в Москве по реновации выросло за год на треть

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество жителей Москвы, получивших квартиры по программе реновации с апреля по июнь, выросло почти на треть, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За второй квартал 2025 года документы на квартиры в новых домах по программе реновации оформили более 10,9 тысячи жителей столицы – на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В частности, на севере города подписали договоры около 2,6 тысячи человек, на востоке - 2,4 тысячи человек, на северо-западе - 1,5 тысячи человек, уточнил замглавы столицы.
В сообщении градкомплекса также отмечается, что в мае новые квартиры получили 3,5 тысячи москвичей, а в апреле и июне - по 3,7 тысяч человек.
В целом во втором квартале текущего года жилье по реновации приобретали в полтора раза больше участников программы (7,6 тысяч человек), чем в первом квартале.
Программа реновации длится в Москве с 2017 года. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в 2025 году жилье в рамках этой программы получили 18 тысяч человек.
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