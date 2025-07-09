https://ria.ru/20250709/moskva-2028044075.html

Ефимов: число владельцев жилья по реновации выросло за год на треть

Ефимов: число владельцев жилья по реновации выросло за год на треть - РИА Новости, 09.07.2025

Ефимов: число владельцев жилья по реновации выросло за год на треть

Количество жителей Москвы, получивших квартиры по программе реновации с апреля по июнь, выросло почти на треть, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:12:00+03:00

2025-07-09T09:12:00+03:00

2025-07-09T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество жителей Москвы, получивших квартиры по программе реновации с апреля по июнь, выросло почти на треть, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За второй квартал 2025 года документы на квартиры в новых домах по программе реновации оформили более 10,9 тысячи жителей столицы – на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, на севере города подписали договоры около 2,6 тысячи человек, на востоке - 2,4 тысячи человек, на северо-западе - 1,5 тысячи человек, уточнил замглавы столицы.В сообщении градкомплекса также отмечается, что в мае новые квартиры получили 3,5 тысячи москвичей, а в апреле и июне - по 3,7 тысяч человек.В целом во втором квартале текущего года жилье по реновации приобретали в полтора раза больше участников программы (7,6 тысяч человек), чем в первом квартале.Программа реновации длится в Москве с 2017 года. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в 2025 году жилье в рамках этой программы получили 18 тысяч человек.

https://ria.ru/20250708/moskva-2027795803.html

https://ria.ru/20250708/efimov-2027755597.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы