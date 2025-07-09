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В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества - РИА Новости, 09.07.2025
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02:53 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/moshennichestvo-2028049750.html
В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества
В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества - РИА Новости, 09.07.2025
В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества
Мошенники начали звонить гражданам под видом сотрудников известных маркетплейсов и сообщать о "подозрительных операциях", "возвратах средств" или "неполадках с... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:53:00+03:00
2025-07-09T02:53:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
wildberries
ozon
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мошенники начали звонить гражданам под видом сотрудников известных маркетплейсов и сообщать о "подозрительных операциях", "возвратах средств" или "неполадках с аккаунтом", чтобы втереться в доверие и выманить персональные данные или доступ к банковским счетам у жертвы, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Новая волна мошенничества связана с тем, что злоумышленники всё чаще представляются сотрудниками известных маркетплейсов — таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и других. Они звонят гражданам под видом службы поддержки, сообщают о "подозрительных операциях", "возвратах средств" или "неполадках с аккаунтом", чтобы втереться в доверие и выманить персональные данные или доступ к банковским счетам", - сказал он. По словам парламентария, мошенники используют хорошо отработанные психологические сценарии — говорят уверенно, иногда используют "служебную лексику", а нередко и подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный контакт маркетплейса, что повышает уровень доверия со стороны жертвы. Немкин добавил, что цель таких звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке. "Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают "отменить" его через диктовку кода или установку удалённого доступа. В момент паники человек часто теряет бдительность, что и используют злоумышленники. Стоит понимать, что реальные маркетплейсы никогда не звонят с подобными запросами. Они не просят данные банковских карт, не диктуют инструкции по отмене заказов по телефону и тем более не предлагают установить сторонние приложения. Все действия происходят только через личный кабинет и официальное приложение", - предупредил он. Парламентарий посоветовал пользователям соблюдать базовую цифровую гигиену: не отвечать на подозрительные звонки, перепроверять информацию через официальные каналы, не переходить по ссылкам из СМС и не сообщать данные даже тем, кто представляется "службой безопасности". "В случае сомнений — лучше завершить разговор и самостоятельно связаться с маркетплейсом через сайт или приложение", - заключил он.
https://ria.ru/20250708/mvd-2027818942.html
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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф, wildberries, ozon, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Wildberries, Ozon, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Госдуме предупредили о новом способе мошенничества

Депутат Немкин: мошенники звонят под видом сотрудников известных маркетплейсов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мошенники начали звонить гражданам под видом сотрудников известных маркетплейсов и сообщать о "подозрительных операциях", "возвратах средств" или "неполадках с аккаунтом", чтобы втереться в доверие и выманить персональные данные или доступ к банковским счетам у жертвы, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Новая волна мошенничества связана с тем, что злоумышленники всё чаще представляются сотрудниками известных маркетплейсов — таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и других. Они звонят гражданам под видом службы поддержки, сообщают о "подозрительных операциях", "возвратах средств" или "неполадках с аккаунтом", чтобы втереться в доверие и выманить персональные данные или доступ к банковским счетам", - сказал он.
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По словам парламентария, мошенники используют хорошо отработанные психологические сценарии — говорят уверенно, иногда используют "служебную лексику", а нередко и подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный контакт маркетплейса, что повышает уровень доверия со стороны жертвы. Немкин добавил, что цель таких звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке.
"Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают "отменить" его через диктовку кода или установку удалённого доступа. В момент паники человек часто теряет бдительность, что и используют злоумышленники. Стоит понимать, что реальные маркетплейсы никогда не звонят с подобными запросами. Они не просят данные банковских карт, не диктуют инструкции по отмене заказов по телефону и тем более не предлагают установить сторонние приложения. Все действия происходят только через личный кабинет и официальное приложение", - предупредил он.
Парламентарий посоветовал пользователям соблюдать базовую цифровую гигиену: не отвечать на подозрительные звонки, перепроверять информацию через официальные каналы, не переходить по ссылкам из СМС и не сообщать данные даже тем, кто представляется "службой безопасности".
"В случае сомнений — лучше завершить разговор и самостоятельно связаться с маркетплейсом через сайт или приложение", - заключил он.
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