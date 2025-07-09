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Лидер молдавской оппозиции обвинил власти в разорении страны - РИА Новости, 09.07.2025
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20:17 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/moldaviya-2028221384.html
Лидер молдавской оппозиции обвинил власти в разорении страны
Лидер молдавской оппозиции обвинил власти в разорении страны - РИА Новости, 09.07.2025
Лидер молдавской оппозиции обвинил власти в разорении страны
Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что в Молдавии у власти находятся разорившие страну прозападные вассалы. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:17:00+03:00
2025-07-09T20:17:00+03:00
молдавия
гагаузия
россия
илан шор
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что в Молдавии у власти находятся разорившие страну прозападные вассалы. Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве, политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, а список блока возглавит находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул. Руководитель пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ в среду назвал съезд "актом государственной измены" и обвинил его участников в подрыве "суверенитета и демократии". "Брюссельские марионетки заговорили о "подрыве государственности и госизмене". Правильно, надо привыкать к своим будущим статьям. За эти преступления ПДСовской (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) плесени гнить в тюрьме после парламентских выборов. Прозападные вассалы разорили страну, сделали людей нищими и бесправными. А сами стоят с протянутой рукой у западных фондов", - написал Шор в своем Telegram-канале. Политик подчеркнул, что Молдавия может жить и развиваться в союзе с Россией, не теряя своего суверенитета. "Конечно, это мешает планам предателей и госизменников раздать наши земли Западу и делать тут натовский полигон. Но для этого мы и собирали съезд "Победы" — чтобы после 28 сентября захлопнуть двери камер за ПДСовскими преступниками", - отметил он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250709/rumynija-2028192510.html
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молдавия, гагаузия, россия, илан шор, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Молдавия, Гагаузия, Россия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Лидер молдавской оппозиции обвинил власти в разорении страны

Шор: в Молдавией руководят разорившие страну прозападные вассалы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолитик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа"
Политик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока Победа - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Политик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор заявил, что в Молдавии у власти находятся разорившие страну прозападные вассалы.
Съезд политблока "Победа" прошел 6 июля в Москве, политики решили встретиться за пределами Молдавии, поскольку на родине власти преследуют представителей оппозиции за их убеждения. На мероприятии Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, а список блока возглавит находящаяся под арестом глава Гагаузии Евгения Гуцул. Руководитель пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ в среду назвал съезд "актом государственной измены" и обвинил его участников в подрыве "суверенитета и демократии".
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"Брюссельские марионетки заговорили о "подрыве государственности и госизмене". Правильно, надо привыкать к своим будущим статьям. За эти преступления ПДСовской (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) плесени гнить в тюрьме после парламентских выборов. Прозападные вассалы разорили страну, сделали людей нищими и бесправными. А сами стоят с протянутой рукой у западных фондов", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что Молдавия может жить и развиваться в союзе с Россией, не теряя своего суверенитета.
"Конечно, это мешает планам предателей и госизменников раздать наши земли Западу и делать тут натовский полигон. Но для этого мы и собирали съезд "Победы" — чтобы после 28 сентября захлопнуть двери камер за ПДСовскими преступниками", - отметил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияГагаузияРоссияИлан ШорЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
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