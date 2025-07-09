https://ria.ru/20250709/moldaviya-2028131024.html

МИД призвал мировые структуры обратить внимание на ситуацию в Молдавии

МИД призвал мировые структуры обратить внимание на ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 09.07.2025

МИД призвал мировые структуры обратить внимание на ситуацию в Молдавии

Суд против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии является примером беспредела, борьба с инакомыслием стала отличительной чертой режима президента Молдавии... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:30:00+03:00

2025-07-09T13:30:00+03:00

2025-07-09T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии является примером беспредела, борьба с инакомыслием стала отличительной чертой режима президента Молдавии Майи Санду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, по мере приближения запланированных на 28 сентября парламентских выборов в Молдавии, политика "закручивания гаек" под предлогом борьбы с выдуманной российской пропагандой только усилится.Она подчеркнула, что международные структуры должны обратить внимание на происходящее в стране.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.Против главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.

https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html

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гагаузия

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