https://ria.ru/20250709/moldavija-2028231590.html

В Молдавии полицейские не давали сторонникам Гуцул проехать на митинг

В Молдавии полицейские не давали сторонникам Гуцул проехать на митинг - РИА Новости, 09.07.2025

В Молдавии полицейские не давали сторонникам Гуцул проехать на митинг

Полиция Молдавии останавливала транспорт с направляющимися в Кишинев на митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила депутат молдавского парламента РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:20:00+03:00

2025-07-09T21:20:00+03:00

2025-07-09T21:21:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Полиция Молдавии останавливала транспорт с направляющимися в Кишинев на митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее в среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. Перед зданием районного суда сектора Чеканы, где проходило заседание, сторонники главы Гагаузии проводили пикет в ее поддержку. "Сегодня по дороге в Кишинёв наших сторонников в Пересечино специально остановили сотрудники полиции. Причины придумывали на ходу: то проблемы с тормозами, то отсутствие аптечки, хотя всё было в порядке. На самом деле полиция прямо дала понять, что знает, куда люди едут, и не собирается их пускать в столицу. Попытки преградить путь в Кишинёв также предпринимались в Комрате и в других городах. Очевидно, что полиция действовала по команде сверху", - написала Апостолова в своем Telegram-канале.По ее словам, несмотря на попытки властей запугать людей и надавить на них, сторонников главы Гагаузии становится всё больше. "Сегодня к зданию суда в Чеканах пришли сотни людей с лозунгами и транспарантами: "Евгения Гуцул — наш выбор! Женщина и мать, которая не предала, не сломалась, не продалась! Лидер, который умеет держать удар!" - подчеркнула депутат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250709/storonniki-2028139036.html

https://ria.ru/20250709/moldaviya-2028131024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул