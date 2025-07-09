В Молдавии полицейские не давали сторонникам Гуцул проехать на митинг
Апостолова: полиция Молдавии блокировала поездки сторонников Гуцул на митинг
© SputnikСторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания СИЗО №13 в Кишиневе. Кадр видео
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Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания СИЗО №13 в Кишиневе. Кадр видео. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Полиция Молдавии останавливала транспорт с направляющимися в Кишинев на митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок домашнего ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил его еще на 30 суток. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Ранее в среду адвокаты Гуцул запросили отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. Перед зданием районного суда сектора Чеканы, где проходило заседание, сторонники главы Гагаузии проводили пикет в ее поддержку.
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"Сегодня по дороге в Кишинёв наших сторонников в Пересечино специально остановили сотрудники полиции. Причины придумывали на ходу: то проблемы с тормозами, то отсутствие аптечки, хотя всё было в порядке. На самом деле полиция прямо дала понять, что знает, куда люди едут, и не собирается их пускать в столицу. Попытки преградить путь в Кишинёв также предпринимались в Комрате и в других городах. Очевидно, что полиция действовала по команде сверху", - написала Апостолова в своем Telegram-канале.
По ее словам, несмотря на попытки властей запугать людей и надавить на них, сторонников главы Гагаузии становится всё больше. "Сегодня к зданию суда в Чеканах пришли сотни людей с лозунгами и транспарантами: "Евгения Гуцул — наш выбор! Женщина и мать, которая не предала, не сломалась, не продалась! Лидер, который умеет держать удар!" - подчеркнула депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.