https://ria.ru/20250709/moldavija-2028148309.html

В Молдавии автоперевозчики начали серию протестов

В Молдавии автоперевозчики начали серию протестов - РИА Новости, 09.07.2025

В Молдавии автоперевозчики начали серию протестов

Автомобильные перевозчики пассажиров в Молдавии в среду начали серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов, заявил... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:53:00+03:00

2025-07-09T14:53:00+03:00

2025-07-09T14:53:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

евросоюз

gps

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028146411_0:205:3277:2048_1920x0_80_0_0_4d1dbbdd5c808da7ea809b92a5174f69.jpg

КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Автомобильные перевозчики пассажиров в Молдавии в среду начали серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов, заявил журналистам председатель Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) Олег Алекса. Молдавская ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта 24 июня направила предупреждение правительству Молдавии о том, что в скором времени в стране будет объявлена всеобщая забастовка, если власти не отреагируют на накопившиеся проблемы. При этом перевозчики винят в сложившейся ситуации министерство инфраструктуры. В среду несколько десятков микроавтобусов припарковались на центральной площади Кишинева перед зданием правительства, чтобы обратить на себя внимание. "Как мы и обещали, мы вышли на протесты, мы выдвинули три требования: утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить нереалистичное требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Мы запустили серию из трех протестов, первый сегодня (пройдет – ред.) перед зданием правительства", - заявил Алекса.По его словам, вторая акция протеста пройдет перед зданием представительства ЕС в Молдавии, третья - перед офисом Национального агентства автомобильного транспорта. Представители АРОАТ обвиняют министерство инфраструктуры в затягивании процесса утверждения методики расчета тарифов, поэтому они считают, что в этот процесс должны вмешаться другие структуры. "Министерство инфраструктуры с января и до сегодняшнего дня симулирует бесконечный процесс утверждения этой методики расчета тарифов. С одного этажа правительства переносят на другой, потом обратно и еще куда-то. Они меняют какую-то запятую и спрашивают нашего мнения. Мы не отвечаем в течение 10 дней, и они опять какую-то запятую меняют. И так без конца. И якобы они заняты процессом утверждения", - заявил Алекса. Правительство Молдавии ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.

https://ria.ru/20250619/mintrans-2024037186.html

https://ria.ru/20250607/zarplata-2021514095.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, евросоюз, gps