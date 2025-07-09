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В Молдавии автоперевозчики начали серию протестов - РИА Новости, 09.07.2025
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14:53 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/moldavija-2028148309.html
В Молдавии автоперевозчики начали серию протестов
В Молдавии автоперевозчики начали серию протестов - РИА Новости, 09.07.2025
В Молдавии автоперевозчики начали серию протестов
Автомобильные перевозчики пассажиров в Молдавии в среду начали серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов, заявил... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:53:00+03:00
2025-07-09T14:53:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Автомобильные перевозчики пассажиров в Молдавии в среду начали серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов, заявил журналистам председатель Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) Олег Алекса. Молдавская ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта 24 июня направила предупреждение правительству Молдавии о том, что в скором времени в стране будет объявлена всеобщая забастовка, если власти не отреагируют на накопившиеся проблемы. При этом перевозчики винят в сложившейся ситуации министерство инфраструктуры. В среду несколько десятков микроавтобусов припарковались на центральной площади Кишинева перед зданием правительства, чтобы обратить на себя внимание. &quot;Как мы и обещали, мы вышли на протесты, мы выдвинули три требования: утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить нереалистичное требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Мы запустили серию из трех протестов, первый сегодня (пройдет – ред.) перед зданием правительства&quot;, - заявил Алекса.По его словам, вторая акция протеста пройдет перед зданием представительства ЕС в Молдавии, третья - перед офисом Национального агентства автомобильного транспорта. Представители АРОАТ обвиняют министерство инфраструктуры в затягивании процесса утверждения методики расчета тарифов, поэтому они считают, что в этот процесс должны вмешаться другие структуры. "Министерство инфраструктуры с января и до сегодняшнего дня симулирует бесконечный процесс утверждения этой методики расчета тарифов. С одного этажа правительства переносят на другой, потом обратно и еще куда-то. Они меняют какую-то запятую и спрашивают нашего мнения. Мы не отвечаем в течение 10 дней, и они опять какую-то запятую меняют. И так без конца. И якобы они заняты процессом утверждения", - заявил Алекса. Правительство Молдавии ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.
https://ria.ru/20250619/mintrans-2024037186.html
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в мире, молдавия, кишинев, евросоюз, gps
В мире, Молдавия, Кишинев, Евросоюз, GPS
В Молдавии автоперевозчики начали серию протестов

Перевозчики в Молдавии начали протесты, требуя от властей справедливых тарифов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМитинг Ассоциации автоперевозчиков в Молдавии на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Митинг Ассоциации автоперевозчиков в Молдавии на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Митинг Ассоциации автоперевозчиков в Молдавии на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Автомобильные перевозчики пассажиров в Молдавии в среду начали серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов, заявил журналистам председатель Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) Олег Алекса.
Молдавская ассоциация работодателей операторов автомобильного транспорта 24 июня направила предупреждение правительству Молдавии о том, что в скором времени в стране будет объявлена всеобщая забастовка, если власти не отреагируют на накопившиеся проблемы. При этом перевозчики винят в сложившейся ситуации министерство инфраструктуры.
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В среду несколько десятков микроавтобусов припарковались на центральной площади Кишинева перед зданием правительства, чтобы обратить на себя внимание.
«

"Как мы и обещали, мы вышли на протесты, мы выдвинули три требования: утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить нереалистичное требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Мы запустили серию из трех протестов, первый сегодня (пройдет – ред.) перед зданием правительства", - заявил Алекса.

По его словам, вторая акция протеста пройдет перед зданием представительства ЕС в Молдавии, третья - перед офисом Национального агентства автомобильного транспорта. Представители АРОАТ обвиняют министерство инфраструктуры в затягивании процесса утверждения методики расчета тарифов, поэтому они считают, что в этот процесс должны вмешаться другие структуры.
"Министерство инфраструктуры с января и до сегодняшнего дня симулирует бесконечный процесс утверждения этой методики расчета тарифов. С одного этажа правительства переносят на другой, потом обратно и еще куда-то. Они меняют какую-то запятую и спрашивают нашего мнения. Мы не отвечаем в течение 10 дней, и они опять какую-то запятую меняют. И так без конца. И якобы они заняты процессом утверждения", - заявил Алекса.
Правительство Молдавии ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.
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