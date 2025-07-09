https://ria.ru/20250709/moldavija-2028083992.html

Комитет "Победа" обвинил молдавские власти в переписывании истории

Комитет "Победа" обвинил молдавские власти в переписывании истории - РИА Новости, 09.07.2025

Комитет "Победа" обвинил молдавские власти в переписывании истории

Власти Молдавии постепенно переписывают историю, следуя примеру Украины, тем самым готовя страну к сценарию хаоса и вражды, считает глава координационного... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:14:00+03:00

2025-07-09T10:14:00+03:00

2025-07-09T10:14:00+03:00

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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Власти Молдавии постепенно переписывают историю, следуя примеру Украины, тем самым готовя страну к сценарию хаоса и вражды, считает глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Переписывание истории - это игра вдолгую. Результат не появится здесь и сейчас, но, при постоянной и всеобъемлющей пропаганде плоды начнут прорастать уверенно, крепко. Молдавские власти используют именно этот пример для подражания, готовя страну к сценарию хаоса, раздора и вражды", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он напомнил, что ранее из учебников по истории Украины исчезали понятия "Великая Отечественная война", вместо этого поднимали на щит националистическое подполье, именуемое "героями", и искусственно накачивалась тема голода и репрессий. "Результат этой деструктивной работы известен, трагичен и незавиден, - подчеркнул Петрович. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250706/moldaviya-2027513677.html

https://ria.ru/20250706/shor-2027488980.html

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в мире, молдавия, украина, германия, майя санду