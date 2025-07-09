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В Минске обсудили создание техкомитета по стандартизации в рамках СГ - РИА Новости, 09.07.2025
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22:12 09.07.2025 (обновлено: 22:14 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/minsk-2028236163.html
В Минске обсудили создание техкомитета по стандартизации в рамках СГ
В Минске обсудили создание техкомитета по стандартизации в рамках СГ - РИА Новости, 09.07.2025
В Минске обсудили создание техкомитета по стандартизации в рамках СГ
Создание технического комитета по стандартизации и качеству в рамках Союзного государства Белоруссии и России обсудили в Минске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:12:00+03:00
2025-07-09T22:14:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
технологии
белоруссия
россия
минск
сергей глазьев
денис мантуров
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Создание технического комитета по стандартизации и качеству в рамках Союзного государства Белоруссии и России обсудили в Минске, сообщила пресс-служба Госстандарта республики. "Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев и помощник первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова Алексей Медников провели рабочую встречу с председателем Госстандарта Еленой Моргуновой", - говорится в сообщении. Отмечается, что темой встречи стало обсуждение подходов к созданию технического комитета по стандартизации и качеству в рамках Союзного государства, а также обмен практическим опытом в сфере технического регулирования. В сообщении напоминается, что итог по вопросу создания технического комитета по стандартизации и качеству в рамках Союзного государства должен быть к декабрю 2025 года. "Соответственно, проект положения о комитете предполагается подготовить к сентябрю", - говорится там. Согласно сообщению, Моргунова отметила значительное ускорение работ в сфере технического регулирования на площадке Союзного государства в последнее время. При этом важнейшей задачей создаваемого комитета она обозначила урегулирование спорных вопросов на экспертном уровне. "Госстандарт Беларуси и Росстандарт концептуально согласовали подходы", - говорится в сообщении. Предполагается, что на первом этапе технический комитет будет коллегиальным органом. После наработки определенного механизма и опыта возможно создание постоянно действующего центра в структуре Союзного государства. Медников высказал мнение, что данный комитет будет важнейшим инструментом, который поможет показать преимущества стандартизации, более эффективно использовать все элементы инфраструктуры качества для обеспечения конкурентоспособности продукции. "При этом крайне важно привлекать к этой работе промышленность для создания отраслевых практических кейсов, в которых (можно - ред.) показать, каким образом стандартизация может помочь обеспечить преференции для национального производителя, что, разрабатывая стандарты в своих интересах, он обеспечивает себе дополнительные рынки. Это предложение может быть реализовано на уровне двух стран либо в рамках технического комитета, либо взаимодействия профильных структур. Вовлечение интересов отраслей также важно в решении вопросов недобросовестной конкуренции, говорится в сообщении.
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технологии, белоруссия, россия, минск, сергей глазьев, денис мантуров, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Технологии, Белоруссия, Россия, Минск, Сергей Глазьев, Денис Мантуров, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
В Минске обсудили создание техкомитета по стандартизации в рамках СГ

Госстандарт Белоруссии и России обсудили создание техкомитета по стандартизации

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Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Создание технического комитета по стандартизации и качеству в рамках Союзного государства Белоруссии и России обсудили в Минске, сообщила пресс-служба Госстандарта республики.
«
"Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев и помощник первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова Алексей Медников провели рабочую встречу с председателем Госстандарта Еленой Моргуновой", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что темой встречи стало обсуждение подходов к созданию технического комитета по стандартизации и качеству в рамках Союзного государства, а также обмен практическим опытом в сфере технического регулирования.
В сообщении напоминается, что итог по вопросу создания технического комитета по стандартизации и качеству в рамках Союзного государства должен быть к декабрю 2025 года. "Соответственно, проект положения о комитете предполагается подготовить к сентябрю", - говорится там.
Согласно сообщению, Моргунова отметила значительное ускорение работ в сфере технического регулирования на площадке Союзного государства в последнее время. При этом важнейшей задачей создаваемого комитета она обозначила урегулирование спорных вопросов на экспертном уровне.
"Госстандарт Беларуси и Росстандарт концептуально согласовали подходы", - говорится в сообщении.
Предполагается, что на первом этапе технический комитет будет коллегиальным органом. После наработки определенного механизма и опыта возможно создание постоянно действующего центра в структуре Союзного государства.
Медников высказал мнение, что данный комитет будет важнейшим инструментом, который поможет показать преимущества стандартизации, более эффективно использовать все элементы инфраструктуры качества для обеспечения конкурентоспособности продукции. "При этом крайне важно привлекать к этой работе промышленность для создания отраслевых практических кейсов, в которых (можно - ред.) показать, каким образом стандартизация может помочь обеспечить преференции для национального производителя, что, разрабатывая стандарты в своих интересах, он обеспечивает себе дополнительные рынки. Это предложение может быть реализовано на уровне двух стран либо в рамках технического комитета, либо взаимодействия профильных структур.
Вовлечение интересов отраслей также важно в решении вопросов недобросовестной конкуренции, говорится в сообщении.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииТехнологииБелоруссияРоссияМинскСергей ГлазьевДенис МантуровФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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