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Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области - РИА Новости, 09.07.2025
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18:32 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/ministr-2028207184.html
Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области
Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области - РИА Новости, 09.07.2025
Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области
Центральный районный суд арестовал экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова до 9 августа, сообщили РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:32:00+03:00
2025-07-09T18:32:00+03:00
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Центральный районный суд арестовал экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова до 9 августа, сообщили РИА Новости в пресс-служба суда. "Меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова.
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воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области

Воронежского экс-министра предпринимательства Швыркова арестовали до 9 августа

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Центральный районный суд арестовал экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова до 9 августа, сообщили РИА Новости в пресс-служба суда.
«
"Меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова.
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