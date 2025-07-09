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Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области

Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области - РИА Новости, 09.07.2025

Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области

Центральный районный суд арестовал экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова до 9 августа, сообщили РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:32:00+03:00

2025-07-09T18:32:00+03:00

2025-07-09T18:32:00+03:00

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Центральный районный суд арестовал экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова до 9 августа, сообщили РИА Новости в пресс-служба суда. "Меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова.

https://ria.ru/20250628/tatarstan-2026039731.html

воронежская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, происшествия