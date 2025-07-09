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Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области
Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области - РИА Новости, 09.07.2025
Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области
Центральный районный суд арестовал экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова до 9 августа, сообщили РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:32:00+03:00
2025-07-09T18:32:00+03:00
2025-07-09T18:32:00+03:00
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Центральный районный суд арестовал экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова до 9 августа, сообщили РИА Новости в пресс-служба суда. "Меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2025 года включительно", - сообщили в пресс-службе. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что правоохранители задержали экс-министра по развитию предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова.
https://ria.ru/20250628/tatarstan-2026039731.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
Суд арестовал бывшего министра предпринимательства Воронежской области
Воронежского экс-министра предпринимательства Швыркова арестовали до 9 августа