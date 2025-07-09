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В МЧС рассказали о последствиях мощного циклона в Московской области - РИА Новости, 09.07.2025
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12:05 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/mchs-2028100502.html
В МЧС рассказали о последствиях мощного циклона в Московской области
В МЧС рассказали о последствиях мощного циклона в Московской области - РИА Новости, 09.07.2025
В МЧС рассказали о последствиях мощного циклона в Московской области
Падение 104 деревьев зарегистрировано, по уточненным данным, на территории восьми муниципальных образований Московской области в результате воздействия мощного... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:05:00+03:00
2025-07-09T12:05:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
истра
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Падение 104 деревьев зарегистрировано, по уточненным данным, на территории восьми муниципальных образований Московской области в результате воздействия мощного циклона, повреждено 11 автомашин, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Зарегистрировано падение 104 деревьев на территории восьми муниципальных образований. В четырех муниципальных образованиях повреждения получили 11 автомобилей", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сильные осадки при прохождении циклона выпали практически на всей территории Московской области. "Упавшая вышка сотовой связи в городском округе Истра убрана с автомобильной дороги, демонтаж будет осуществляться сотрудниками сотовой компании", - отметил представитель ведомства. По данным регионального главка, к ликвидации последствий стихии привлечены 76 человек и 33 единицы техники.
https://ria.ru/20250709/derevo-2028092433.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), истра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истра, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В МЧС рассказали о последствиях мощного циклона в Московской области

МЧС: в Московской области из-за мощного циклона упало более ста деревьев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСломанное ураганом дерево
Сломанное ураганом дерево - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сломанное ураганом дерево. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Падение 104 деревьев зарегистрировано, по уточненным данным, на территории восьми муниципальных образований Московской области в результате воздействия мощного циклона, повреждено 11 автомашин, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"Зарегистрировано падение 104 деревьев на территории восьми муниципальных образований. В четырех муниципальных образованиях повреждения получили 11 автомобилей", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что сильные осадки при прохождении циклона выпали практически на всей территории Московской области.
"Упавшая вышка сотовой связи в городском округе Истра убрана с автомобильной дороги, демонтаж будет осуществляться сотрудниками сотовой компании", - отметил представитель ведомства.
По данным регионального главка, к ликвидации последствий стихии привлечены 76 человек и 33 единицы техники.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ИстраМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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