https://ria.ru/20250709/mchs-2028100502.html
В МЧС рассказали о последствиях мощного циклона в Московской области
В МЧС рассказали о последствиях мощного циклона в Московской области - РИА Новости, 09.07.2025
В МЧС рассказали о последствиях мощного циклона в Московской области
Падение 104 деревьев зарегистрировано, по уточненным данным, на территории восьми муниципальных образований Московской области в результате воздействия мощного... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:05:00+03:00
2025-07-09T12:05:00+03:00
2025-07-09T12:05:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Падение 104 деревьев зарегистрировано, по уточненным данным, на территории восьми муниципальных образований Московской области в результате воздействия мощного циклона, повреждено 11 автомашин, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Зарегистрировано падение 104 деревьев на территории восьми муниципальных образований. В четырех муниципальных образованиях повреждения получили 11 автомобилей", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сильные осадки при прохождении циклона выпали практически на всей территории Московской области. "Упавшая вышка сотовой связи в городском округе Истра убрана с автомобильной дороги, демонтаж будет осуществляться сотрудниками сотовой компании", - отметил представитель ведомства. По данным регионального главка, к ликвидации последствий стихии привлечены 76 человек и 33 единицы техники.
https://ria.ru/20250709/derevo-2028092433.html
https://ria.ru/20240707/peterburg-1958108561.html
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происшествия, московская область (подмосковье), истра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истра, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В МЧС рассказали о последствиях мощного циклона в Московской области
МЧС: в Московской области из-за мощного циклона упало более ста деревьев