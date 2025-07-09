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Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО - РИА Новости, 09.07.2025
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Надежные люди
 
15:47 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/magadan-2028161030.html
Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО
Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО - РИА Новости, 09.07.2025
Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО больше 20 маскировочных сетей, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:47:00+03:00
2025-07-09T15:47:00+03:00
надежные люди
ростов-на-дону
николай чудотворец
боевое братство
магадан
магаданская область
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МАГАДАН, 9 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры отправили в зону СВО больше 20 маскировочных сетей, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. "Отправили на склад в Ростов-на-Дону маскировочные сети в количестве 21 штука, которые изготовили члены организации "Сети 49" при храме Николая Чудотворца. На складе волонтёры "Боевого Братства" распределят сети по заявкам наших бойцов и доставят в расположение воинских подразделений Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
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ростов-на-дону
магадан
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ростов-на-дону, николай чудотворец, боевое братство, магадан, магаданская область
Надежные люди, Ростов-на-Дону, Николай Чудотворец, Боевое братство, Магадан, Магаданская область
Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО

Магаданские волонтеры отправили в зону СВО более 20 маскировочных сетей

© Фото : Эдуард КоZлоV/TelegramМаскировочные сети, отправленные на склад в Ростове-на-Дону
Маскировочные сети, отправленные на склад в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Эдуард КоZлоV/Telegram
Маскировочные сети, отправленные на склад в Ростове-на-Дону
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МАГАДАН, 9 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры отправили в зону СВО больше 20 маскировочных сетей, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов.
"Отправили на склад в Ростов-на-Дону маскировочные сети в количестве 21 штука, которые изготовили члены организации "Сети 49" при храме Николая Чудотворца. На складе волонтёры "Боевого Братства" распределят сети по заявкам наших бойцов и доставят в расположение воинских подразделений Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
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Надежные людиРостов-на-ДонуНиколай ЧудотворецБоевое братствоМагаданМагаданская область
 
 
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