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Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО
Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО - РИА Новости, 09.07.2025
Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО больше 20 маскировочных сетей, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:47:00+03:00
2025-07-09T15:47:00+03:00
2025-07-09T15:47:00+03:00
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МАГАДАН, 9 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры отправили в зону СВО больше 20 маскировочных сетей, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. "Отправили на склад в Ростов-на-Дону маскировочные сети в количестве 21 штука, которые изготовили члены организации "Сети 49" при храме Николая Чудотворца. На складе волонтёры "Боевого Братства" распределят сети по заявкам наших бойцов и доставят в расположение воинских подразделений Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
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ростов-на-дону, николай чудотворец, боевое братство, магадан, магаданская область
Надежные люди, Ростов-на-Дону, Николай Чудотворец, Боевое братство, Магадан, Магаданская область
Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО более 20 маскировочных сетей