https://ria.ru/20250709/magadan-2028161030.html

Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО

Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО - РИА Новости, 09.07.2025

Два десятка маскировочных сетей отправили магаданцы в зону СВО

Магаданские волонтеры отправили в зону СВО больше 20 маскировочных сетей, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:47:00+03:00

2025-07-09T15:47:00+03:00

2025-07-09T15:47:00+03:00

надежные люди

ростов-на-дону

николай чудотворец

боевое братство

магадан

магаданская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028159381_0:308:960:848_1920x0_80_0_0_8b251fd5eec8d2308c4d3204f242eb81.jpg

МАГАДАН, 9 июл - РИА Новости. Магаданские волонтеры отправили в зону СВО больше 20 маскировочных сетей, сообщил руководитель регионального отделения "Боевого братства" Эдуард Козлов. "Отправили на склад в Ростов-на-Дону маскировочные сети в количестве 21 штука, которые изготовили члены организации "Сети 49" при храме Николая Чудотворца. На складе волонтёры "Боевого Братства" распределят сети по заявкам наших бойцов и доставят в расположение воинских подразделений Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей", - написал Козлов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250707/perm-2027637744.html

ростов-на-дону

магадан

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, николай чудотворец, боевое братство, магадан, магаданская область