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Жителя Магадана заподозрили в пропаганде терроризма - РИА Новости, 09.07.2025
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06:31 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/magadan-2028061195.html
Жителя Магадана заподозрили в пропаганде терроризма
Жителя Магадана заподозрили в пропаганде терроризма - РИА Новости, 09.07.2025
Жителя Магадана заподозрили в пропаганде терроризма
Следователи УФСБ России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Магадана за пропаганду террористической деятельности и призывы к... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:31:00+03:00
2025-07-09T06:31:00+03:00
происшествия
россия
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 9 июл - РИА Новости. Следователи УФСБ России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Магадана за пропаганду террористической деятельности и призывы к совершению насильственных действий в отношении некоторых общественных деятелей, сообщает пресс-служба ведомства. "Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, разместившего в социальной сети общего пользования сообщения, оправдывающие и пропагандирующие террористическую деятельность, выразив желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по трем эпизодам преступления, предусмотренного статьей "Публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".
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россия
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происшествия, россия, магаданская область, магадан
Происшествия, Россия, Магаданская область, Магадан
Жителя Магадана заподозрили в пропаганде терроризма

На жителя Магадана завели дело за пропаганду терроризма

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАГАДАН, 9 июл - РИА Новости. Следователи УФСБ России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Магадана за пропаганду террористической деятельности и призывы к совершению насильственных действий в отношении некоторых общественных деятелей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, разместившего в социальной сети общего пользования сообщения, оправдывающие и пропагандирующие террористическую деятельность, выразив желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по трем эпизодам преступления, предусмотренного статьей "Публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".
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