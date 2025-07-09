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Жителя Магадана заподозрили в пропаганде терроризма
Жителя Магадана заподозрили в пропаганде терроризма - РИА Новости, 09.07.2025
Жителя Магадана заподозрили в пропаганде терроризма
Следователи УФСБ России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Магадана за пропаганду террористической деятельности и призывы к... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T06:31:00+03:00
2025-07-09T06:31:00+03:00
2025-07-09T06:31:00+03:00
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МАГАДАН, 9 июл - РИА Новости. Следователи УФСБ России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Магадана за пропаганду террористической деятельности и призывы к совершению насильственных действий в отношении некоторых общественных деятелей, сообщает пресс-служба ведомства. "Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, разместившего в социальной сети общего пользования сообщения, оправдывающие и пропагандирующие террористическую деятельность, выразив желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по трем эпизодам преступления, предусмотренного статьей "Публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, магаданская область, магадан
Происшествия, Россия, Магаданская область, Магадан
Жителя Магадана заподозрили в пропаганде терроризма
На жителя Магадана завели дело за пропаганду терроризма