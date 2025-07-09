https://ria.ru/20250709/lnr-2028236360.html

В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров

В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров - РИА Новости, 09.07.2025

В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров

Более 70 пожаров зафиксированы на территории ЛНР в среду, возгорания на площади около 40 гектаров были локализованы и ликвидированы спасателями, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T22:12:00+03:00

2025-07-09T22:12:00+03:00

2025-07-09T22:12:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Более 70 пожаров зафиксированы на территории ЛНР в среду, возгорания на площади около 40 гектаров были локализованы и ликвидированы спасателями, сообщили в главном управлении МЧС по ЛНР. "Сегодня на территории республики зарегистрировано более 70 пожаров, большая часть из которых действовали на открытых территориях", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным МЧС, наибольшая площадь горения пришлась на Краснолучинский городской округ, где спасатели локализовали пожар на площади 20 гектаров. Кроме того, большой урон понесла экосистема Краснодонского округа, где пожарные потушили огонь на открытой территории на площади 18 гектаров.

https://ria.ru/20250709/pozhar-2028161545.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии