https://ria.ru/20250709/lnr-2028236360.html
В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров
В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров - РИА Новости, 09.07.2025
В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров
Более 70 пожаров зафиксированы на территории ЛНР в среду, возгорания на площади около 40 гектаров были локализованы и ликвидированы спасателями, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:12:00+03:00
2025-07-09T22:12:00+03:00
2025-07-09T22:12:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Более 70 пожаров зафиксированы на территории ЛНР в среду, возгорания на площади около 40 гектаров были локализованы и ликвидированы спасателями, сообщили в главном управлении МЧС по ЛНР. "Сегодня на территории республики зарегистрировано более 70 пожаров, большая часть из которых действовали на открытых территориях", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным МЧС, наибольшая площадь горения пришлась на Краснолучинский городской округ, где спасатели локализовали пожар на площади 20 гектаров. Кроме того, большой урон понесла экосистема Краснодонского округа, где пожарные потушили огонь на открытой территории на площади 18 гектаров.
https://ria.ru/20250709/pozhar-2028161545.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров
В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров на площади около 40 гектаров