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В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров - РИА Новости, 09.07.2025
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22:12 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/lnr-2028236360.html
В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров
В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров - РИА Новости, 09.07.2025
В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров
Более 70 пожаров зафиксированы на территории ЛНР в среду, возгорания на площади около 40 гектаров были локализованы и ликвидированы спасателями, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T22:12:00+03:00
2025-07-09T22:12:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Более 70 пожаров зафиксированы на территории ЛНР в среду, возгорания на площади около 40 гектаров были локализованы и ликвидированы спасателями, сообщили в главном управлении МЧС по ЛНР. "Сегодня на территории республики зарегистрировано более 70 пожаров, большая часть из которых действовали на открытых территориях", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным МЧС, наибольшая площадь горения пришлась на Краснолучинский городской округ, где спасатели локализовали пожар на площади 20 гектаров. Кроме того, большой урон понесла экосистема Краснодонского округа, где пожарные потушили огонь на открытой территории на площади 18 гектаров.
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происшествия, коммерческая недвижимость, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров

В ЛНР зафиксировали более 70 пожаров на площади около 40 гектаров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Более 70 пожаров зафиксированы на территории ЛНР в среду, возгорания на площади около 40 гектаров были локализованы и ликвидированы спасателями, сообщили в главном управлении МЧС по ЛНР.
"Сегодня на территории республики зарегистрировано более 70 пожаров, большая часть из которых действовали на открытых территориях", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным МЧС, наибольшая площадь горения пришлась на Краснолучинский городской округ, где спасатели локализовали пожар на площади 20 гектаров. Кроме того, большой урон понесла экосистема Краснодонского округа, где пожарные потушили огонь на открытой территории на площади 18 гектаров.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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