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Ликсутов: Москва представила инновации электромобилестроения на "Иннопроме" - РИА Новости, 09.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/liksutov-2028019246.html
Ликсутов: Москва представила инновации электромобилестроения на "Иннопроме"
Ликсутов: Москва представила инновации электромобилестроения на "Иннопроме" - РИА Новости, 09.07.2025
Ликсутов: Москва представила инновации электромобилестроения на "Иннопроме"
Московские компании сектора автомобильной промышленности и электротранспорта представили передовые разработки на стенде правительства столицы в рамках выставки... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:13:00+03:00
2025-07-09T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
иннопром
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Московские компании сектора автомобильной промышленности и электротранспорта представили передовые разработки на стенде правительства столицы в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Развитие электромобилестроения имеет важное значение для отечественной промышленности, ее конкурентоспособности и независимости. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает компании отрасли, благодаря чему они демонстрируют устойчивый рост. Сегодня предприятия производят полный спектр электротранспортной продукции — от зарядных станций и аккумуляторов до электродвигателей и самих электромобилей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что выпуск литийионных батарей и других аккумуляторов вырос почти в полтора раза с января по май этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На данный момент флагман развития высокотехнологичной промышленности – ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь находится производство компаний критически значимых и высокотехнологичных отраслей."Кластер электромобилестроения успешно развивается на базе ОЭЗ столицы с 2022 года. Компании объединения расширяют свои продуктовые линейки, разрабатывают новые изделия и наращивают производство электротранспорта, а также его комплектующих. Кроме того, в рамках офсетного контракта на площадке "Красная Пахра" строится крупнейшая в России гигафабрика "Росатома", – заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.По его словам, фабрика специализируется на выпуске тяговых аккумуляторных батарей.Например, компания "РЭНЕРА", которая входит в Топливный дивизион госкорпорации "Росатом", представила на стенде правительства столицы батарейный модуль с литий-ионными ячейками. Его дизайн позволяет конструировать батареи для разных видов применения. Это электробусы, грузовой транспорт, также применяется в низкопольных транспортных средствах, рельсовом подвижном составе, и для легковых электромобилей. Новый размер модуля продиктован удобством компоновки батарейного блока электротранспортного средства в зависимости от его колесной базы и размера колеи. Однако он легче и вмещает на 20% больше энергии по сравнению с предыдущим поколением.По словам генерального директора ООО "РЭНЕРА" Анастасии Михайловой, городской транспорт, оснащенный системами накопления энергии, уже доказал свою эффективность и полюбился не только жителям столицы, но и Санкт-Петербурга. Данные батареи выпущены в рамках опытно-промышленного производства в особой экономической зоне "Технополис Москва" и будут поставлены на серийное производство гигафабрики в Красной Пахре. Это модули для электробусов, речных трамваев "Синичка", малотоннажных подвижных составов. На данный момент разрабатываются и тестируются новейшие решения для городской среды.Также предприятие "Реватт рус" экспонирует зарядную станцию постоянного тока для электромобилей, которая предназначена для использования в публичных сетях. Это устройство отличается компактными размерами и имеет два встроенных кабеля для одновременной зарядки. Станция имеет FullHD-экран и настраиваемую LED-подсветку, обладает высокой степенью защиты и ударопрочностью. Другие особенности станции – быстрая установка, надежная электроника и повышенные меры безопасности. Такое современное решение для быстрой зарядки электромобилей полностью разработано и произведено в России.Ранее Ликсутов сообщил, что в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге столичные компании представляют инновационные приборы, станки и оборудование на стенде правительства Москвы.
https://ria.ru/20250707/liksutov-2027543797.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, иннопром, твой бизнес – новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Иннопром, Твой бизнес – новости
Ликсутов: Москва представила инновации электромобилестроения на "Иннопроме"

Ликсутов: на "Иннопроме" Москва представила инновации в электромобилестроении

© Фото : пресс-служба ДИПППродукция компании "РЭНЕРА" на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
Продукция компании РЭНЕРА на выставке Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Продукция компании "РЭНЕРА" на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Московские компании сектора автомобильной промышленности и электротранспорта представили передовые разработки на стенде правительства столицы в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Развитие электромобилестроения имеет важное значение для отечественной промышленности, ее конкурентоспособности и независимости. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает компании отрасли, благодаря чему они демонстрируют устойчивый рост. Сегодня предприятия производят полный спектр электротранспортной продукции — от зарядных станций и аккумуляторов до электродвигателей и самих электромобилей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Мультимедийный стенд правительства Москвы на выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Ликсутов: Москва представила мультимедийный стенд на выставке "Иннопром"
7 июля, 08:13
Заместитель мэра добавил, что выпуск литийионных батарей и других аккумуляторов вырос почти в полтора раза с января по май этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
На данный момент флагман развития высокотехнологичной промышленности – ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь находится производство компаний критически значимых и высокотехнологичных отраслей.
"Кластер электромобилестроения успешно развивается на базе ОЭЗ столицы с 2022 года. Компании объединения расширяют свои продуктовые линейки, разрабатывают новые изделия и наращивают производство электротранспорта, а также его комплектующих. Кроме того, в рамках офсетного контракта на площадке "Красная Пахра" строится крупнейшая в России гигафабрика "Росатома", – заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
По его словам, фабрика специализируется на выпуске тяговых аккумуляторных батарей.
Например, компания "РЭНЕРА", которая входит в Топливный дивизион госкорпорации "Росатом", представила на стенде правительства столицы батарейный модуль с литий-ионными ячейками. Его дизайн позволяет конструировать батареи для разных видов применения. Это электробусы, грузовой транспорт, также применяется в низкопольных транспортных средствах, рельсовом подвижном составе, и для легковых электромобилей. Новый размер модуля продиктован удобством компоновки батарейного блока электротранспортного средства в зависимости от его колесной базы и размера колеи. Однако он легче и вмещает на 20% больше энергии по сравнению с предыдущим поколением.
По словам генерального директора ООО "РЭНЕРА" Анастасии Михайловой, городской транспорт, оснащенный системами накопления энергии, уже доказал свою эффективность и полюбился не только жителям столицы, но и Санкт-Петербурга. Данные батареи выпущены в рамках опытно-промышленного производства в особой экономической зоне "Технополис Москва" и будут поставлены на серийное производство гигафабрики в Красной Пахре. Это модули для электробусов, речных трамваев "Синичка", малотоннажных подвижных составов. На данный момент разрабатываются и тестируются новейшие решения для городской среды.
Также предприятие "Реватт рус" экспонирует зарядную станцию постоянного тока для электромобилей, которая предназначена для использования в публичных сетях. Это устройство отличается компактными размерами и имеет два встроенных кабеля для одновременной зарядки. Станция имеет FullHD-экран и настраиваемую LED-подсветку, обладает высокой степенью защиты и ударопрочностью. Другие особенности станции – быстрая установка, надежная электроника и повышенные меры безопасности. Такое современное решение для быстрой зарядки электромобилей полностью разработано и произведено в России.
Ранее Ликсутов сообщил, что в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге столичные компании представляют инновационные приборы, станки и оборудование на стенде правительства Москвы.
Москва представила достижения в машиностроении на выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Ликсутов: московские компании представили инновации на "Иннопроме"
Вчера, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовИннопромТвой бизнес – новости
 
 
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