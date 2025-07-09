https://ria.ru/20250709/liksutov-2028019246.html

Ликсутов: Москва представила инновации электромобилестроения на "Иннопроме"

Ликсутов: Москва представила инновации электромобилестроения на "Иннопроме" - РИА Новости, 09.07.2025

Ликсутов: Москва представила инновации электромобилестроения на "Иннопроме"

Московские компании сектора автомобильной промышленности и электротранспорта представили передовые разработки на стенде правительства столицы в рамках выставки... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:13:00+03:00

2025-07-09T10:13:00+03:00

2025-07-09T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

иннопром

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Московские компании сектора автомобильной промышленности и электротранспорта представили передовые разработки на стенде правительства столицы в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Развитие электромобилестроения имеет важное значение для отечественной промышленности, ее конкурентоспособности и независимости. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает компании отрасли, благодаря чему они демонстрируют устойчивый рост. Сегодня предприятия производят полный спектр электротранспортной продукции — от зарядных станций и аккумуляторов до электродвигателей и самих электромобилей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель мэра добавил, что выпуск литийионных батарей и других аккумуляторов вырос почти в полтора раза с января по май этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.На данный момент флагман развития высокотехнологичной промышленности – ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь находится производство компаний критически значимых и высокотехнологичных отраслей."Кластер электромобилестроения успешно развивается на базе ОЭЗ столицы с 2022 года. Компании объединения расширяют свои продуктовые линейки, разрабатывают новые изделия и наращивают производство электротранспорта, а также его комплектующих. Кроме того, в рамках офсетного контракта на площадке "Красная Пахра" строится крупнейшая в России гигафабрика "Росатома", – заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.По его словам, фабрика специализируется на выпуске тяговых аккумуляторных батарей.Например, компания "РЭНЕРА", которая входит в Топливный дивизион госкорпорации "Росатом", представила на стенде правительства столицы батарейный модуль с литий-ионными ячейками. Его дизайн позволяет конструировать батареи для разных видов применения. Это электробусы, грузовой транспорт, также применяется в низкопольных транспортных средствах, рельсовом подвижном составе, и для легковых электромобилей. Новый размер модуля продиктован удобством компоновки батарейного блока электротранспортного средства в зависимости от его колесной базы и размера колеи. Однако он легче и вмещает на 20% больше энергии по сравнению с предыдущим поколением.По словам генерального директора ООО "РЭНЕРА" Анастасии Михайловой, городской транспорт, оснащенный системами накопления энергии, уже доказал свою эффективность и полюбился не только жителям столицы, но и Санкт-Петербурга. Данные батареи выпущены в рамках опытно-промышленного производства в особой экономической зоне "Технополис Москва" и будут поставлены на серийное производство гигафабрики в Красной Пахре. Это модули для электробусов, речных трамваев "Синичка", малотоннажных подвижных составов. На данный момент разрабатываются и тестируются новейшие решения для городской среды.Также предприятие "Реватт рус" экспонирует зарядную станцию постоянного тока для электромобилей, которая предназначена для использования в публичных сетях. Это устройство отличается компактными размерами и имеет два встроенных кабеля для одновременной зарядки. Станция имеет FullHD-экран и настраиваемую LED-подсветку, обладает высокой степенью защиты и ударопрочностью. Другие особенности станции – быстрая установка, надежная электроника и повышенные меры безопасности. Такое современное решение для быстрой зарядки электромобилей полностью разработано и произведено в России.Ранее Ликсутов сообщил, что в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге столичные компании представляют инновационные приборы, станки и оборудование на стенде правительства Москвы.

https://ria.ru/20250707/liksutov-2027543797.html

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, иннопром, твой бизнес – новости