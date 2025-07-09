Самый честный судья СССР: как безрукий и безногий стал легендой правосудия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Единственный в истории России безрукий и безногий судья не боялся никого — ни партийных боссов, ни воров в законе, ни грозных прокуроров. Его нельзя было подкупить, запугать или сломить. Война забрала у него руки и ноги, но не смогла отнять главного — веры в справедливость. Почему самый честный судья СССР отказывался выносить смертные приговоры? И что в итоге подкосило человека, которого не сломали ни ампутация, ни одиннадцать операций?
Пулеметчик из-под Фирово
Январь 1942 года, Калининский фронт. 18-летний командир пулеметного отделения Юрий Пушкин поддерживает огнем наступающую стрелковую роту. Пули разрывают обе ноги, парень падает в снег и теряет сознание.
© Фото : Областной суд КемеровоОснователь поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин
© Фото : Областной суд Кемерово
Основатель поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин
Более суток он пролежал на морозе, пока санитары не нашли его среди мертвых. Руки отморозил до костей, ноги изувечены осколками. В полевой медпалатке без наркоза отпилили ногу. "Ампутировали наживую", — вспоминала потом его дочь Алла.
Госпиталь в Максатихе, потом другие больницы. Ампутировали вторую ногу и обе руки. Девять операций. Врачи спасли жизнь, но что это за жизнь? Молодой солдат впал в отчаяние. Казалось, все кончено.
Операция "Надежда"
Выдающийся хирург Николай Николаевич Приоров предложил невероятное — расщепить кости на культях рук, создав подобие пальцев. Рискованная операция, но другого выхода не было.
В операционной
Когда Юрий впервые смог что-то взять этими искусственными "пальцами", он от радости запел. Голос оказался сильным, красивым. "От радости он начал петь", — вспоминали очевидцы.
Оптимизм вернулся. В эвакогоспитале в Сталинске Юра организовал хоровой кружок. Туда на танцы прибегала местная девушка Катя, работавшая на шахте.
"В клубе я его увидела, — рассказывала полвека спустя Екатерина Ильинична. — Он пел замечательно, а я танцевала. Как увидела, так и решила: он мой... Ну, и он тоже".
Каллиграфический почерк без рук
Любовь окрылила. Юрий решил получить юридическое образование и научился писать своими протезами. "Шариковую ручку держал в одной руке, а другой ее придерживал", — удивлялась дочь. Почерк получился каллиграфический.
Заочное отделение юридического факультета он закончил на отлично. Стажировался в кемеровском суде, потом получил назначение в Калинин (сейчас — Тверь).
"Он решил служить той земле, на которой пролилась его кровь", — объясняли близкие его выбор.
Назначение безрукого и безногого судьи было беспрецедентным. Для советской системы, где все должно было выглядеть образцово, инвалид в мантии казался неэстетичным. Но профессионализм и авторитет Пушкина были настолько высоки, что с ним приходилось считаться.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинОткрытое заседание судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР
Открытое заседание судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР
Машина, спички и справедливость
Судья Пушкин поражал всех. Сам водил "Москвич", выделенный ему как инвалиду первой группы. Сам зажигал спички. "Он сам спички зажигал этими, с позволения сказать, руками", — вспоминал знаменитый адвокат Генрих Падва.
Плавал часами на море, куда семья ездила каждое лето. Работал без устали — рабочего дня ему не хватало, продолжал дома. У окон их квартиры на первом этаже всегда стояли "ходоки" с юридическими вопросами.
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Но главное — он судил так, как считал правильным по закону. На него нельзя было надавить, потому что терять ему было нечего. Пушкин проводил собственные расследования, лично опрашивал свидетелей, вникал в каждую деталь.
Дело немецкого офицера
Самым громким стало убийство капитана Хайнца Эшриха в 1961 году — офицера Национальной народной армии ГДР, приехавшего в СССР учиться. Его зарубили топором двое приятелей из жажды наживы.
Дело могло стать политическим — убийство союзника. Юрий Николаевич доказал, что никаких политических мотивов нет. Просто спекулянт и вор Курочкин подбил на преступление Федорова. Обычная уголовщина.
© Фото : Областной суд КемеровоОснователь поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин
© Фото : Областной суд Кемерово
Основатель поколения судей-фронтовиков Юрий Пушкин
Курочкина приговорил к расстрелу, Федорова — к 15 годам. Справедливо и без политической шелухи. Процесс занял всего 10 дней и стал образцом тщательного судебного следствия.
Слепые воры и зрячая справедливость
Еще одно знаковое дело — хищения во Всероссийском обществе слепых в 1966 году. На скамье подсудимых оказались 13 человек, большинство из которых были незрячими. Их обвиняли в создании преступной группы и краже почти 300 тысяч рублей — огромной суммы по тем временам.
Юрий Николаевич детально разобрал криминальную схему. Бухгалтеры, экономисты, председатели первичных организаций ВОС с 1950 по 1965 год методично обкрадывали общество. Самое циничное — многие документы подписывали слепые председатели, не видевшие содержания бумаг.
Советские денежные знаки образца 1961-1992 гг.
Все получили серьезные сроки — от 5 до 15 лет. Но главное — Пушкин проанализировал причины произошедшего. Виной стал порядок перечисления денег, плохая ревизия со стороны центрального правления и то, что контроль поручали людям, физически не способным его осуществить.
После этого дела Всероссийское общество слепых пересмотрело свои регламенты по всему СССР.
Отказ от смертной казни
Не все дела заканчивались так однозначно. Была история с женщиной, которая убила любовницу своего мужа. Общественность требовала высшей меры. Газеты и письма в суд пестрели лозунгами: "Самосуду не место в советском обществе! Убийца должна понести высшую кару, какой бы ни была причина!"
Судья разобрался в деталях. Подсудимая Наталья — немолодая, некрасивая, всю жизнь терпевшая унижения. Муж изменял открыто, нагло, приводил любовниц прямо в их дом. В один из таких вечеров женщина просто сорвалась.
"Глубоко вник в то, что там произошло на самом деле, — объяснял адвокат Падва. — Он увидел не хладнокровную убийцу, а доведенную до отчаяния женщину". Смертный приговор выносить отказался. Дал 15 лет.
Семейное счастье
Дома царила любовь. Сын Олег родился в 1946-м, дочь Алла — в 1948-м. "Фундамент у семьи Пушкиных был прочный: в ней все любили друг друга", — вспоминали знакомые.
Место судьи в зале судебных заседаний
Настоящий подвиг ежедневно совершала Екатерина Ильинична. Выйти замуж за безрукого и безногого инвалида, родить двоих детей, ухаживать за мужем, быть его опорой — это требовало невероятной любви, мужества и самопожертвования.
Алла помнила отца всегда с книгой, аккордеоном или судебными делами. "Читал он так много, что мог составить прекрасную беседу с профессором философии", — рассказывала она. Дома часто собирались писатели и поэты.
Юрий пел под аккордеон, участвовал в художественной самодеятельности. Но чаще дочь видела его за работой — он приносил домой целые тома уголовных дел. Однажды маленькая Алла заглянула в папку и увидела описание убийства. "Никогда не буду судьей!" — заявила она отцу. "Это действительно сложно", — согласился тот.
© Getty Images / simpson33Статуя богини Фемиды
© Getty Images / simpson33
Статуя богини Фемиды
Роковой вечер в кафе
А потом случилось то, что сломило несгибаемого судью. Сын Олег, подававший большие надежды молодой человек, зашел в летнее кафе в горсаду. Подошел к оркестру что-то спросить.
И тут появился пьяный с ножом. Ударил в сердце. Просто так, без причины. "Жуткая трагедия. Сын был таким молодым и способным", — горевала семья.
Генрих Падва представлял в том процессе интересы самого Пушкина, оказавшегося в страшной роли потерпевшего. Убийцу, рецидивиста Виктора Григорьева, приговорили к смертной казни. Но это не вернуло сына.
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Конец легенды
"Мы едва пережили это тяжелое время", — вспоминала дочь. Человек, которого не сломили война, ампутации и боль, не смог пережить утрату сына.
Пушкин быстро сдал. Врачи и больницы стали постоянными спутниками. Давление, сердце, "скорые". Он перестал петь.
Юрий Николаевич Пушкин умер в 1976 году, в 53 года. На Дмитрово-Черкасском кладбище рядом лежат отец и сын. Екатерина Ильинична пережила мужа на двадцать лет. В 2021 году в Твери открыли мемориальную доску судье-фронтовику.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
"Безрукого-безногий судья Пушкин — доказательство того, что жизнь не впишешь ни в какие схемы", — писали о нем. Он показал, что можно быть сильнее любых обстоятельств. И что даже самого сильного человека может сломить личная трагедия.