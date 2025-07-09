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Самый честный судья СССР: как безрукий и безногий стал легендой правосудия

Самый честный судья СССР: как безрукий и безногий стал легендой правосудия - РИА Новости, 09.07.2025

Самый честный судья СССР: как безрукий и безногий стал легендой правосудия

Единственный в истории России безрукий и безногий судья не боялся никого — ни партийных боссов, ни воров в законе, ни грозных прокуроров. Его нельзя было... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:00:00+03:00

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2025-07-09T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Единственный в истории России безрукий и безногий судья не боялся никого — ни партийных боссов, ни воров в законе, ни грозных прокуроров. Его нельзя было подкупить, запугать или сломить. Война забрала у него руки и ноги, но не смогла отнять главного — веры в справедливость. Почему самый честный судья СССР отказывался выносить смертные приговоры? И что в итоге подкосило человека, которого не сломали ни ампутация, ни одиннадцать операций?Пулеметчик из-под ФировоЯнварь 1942 года, Калининский фронт. 18-летний командир пулеметного отделения Юрий Пушкин поддерживает огнем наступающую стрелковую роту. Пули разрывают обе ноги, парень падает в снег и теряет сознание.Более суток он пролежал на морозе, пока санитары не нашли его среди мертвых. Руки отморозил до костей, ноги изувечены осколками. В полевой медпалатке без наркоза отпилили ногу. "Ампутировали наживую", — вспоминала потом его дочь Алла.Госпиталь в Максатихе, потом другие больницы. Ампутировали вторую ногу и обе руки. Девять операций. Врачи спасли жизнь, но что это за жизнь? Молодой солдат впал в отчаяние. Казалось, все кончено.Операция "Надежда"Выдающийся хирург Николай Николаевич Приоров предложил невероятное — расщепить кости на культях рук, создав подобие пальцев. Рискованная операция, но другого выхода не было.Когда Юрий впервые смог что-то взять этими искусственными "пальцами", он от радости запел. Голос оказался сильным, красивым. "От радости он начал петь", — вспоминали очевидцы.Оптимизм вернулся. В эвакогоспитале в Сталинске Юра организовал хоровой кружок. Туда на танцы прибегала местная девушка Катя, работавшая на шахте."В клубе я его увидела, — рассказывала полвека спустя Екатерина Ильинична. — Он пел замечательно, а я танцевала. Как увидела, так и решила: он мой... Ну, и он тоже".Каллиграфический почерк без рукЛюбовь окрылила. Юрий решил получить юридическое образование и научился писать своими протезами. "Шариковую ручку держал в одной руке, а другой ее придерживал", — удивлялась дочь. Почерк получился каллиграфический.Заочное отделение юридического факультета он закончил на отлично. Стажировался в кемеровском суде, потом получил назначение в Калинин (сейчас — Тверь)."Он решил служить той земле, на которой пролилась его кровь", — объясняли близкие его выбор.Назначение безрукого и безногого судьи было беспрецедентным. Для советской системы, где все должно было выглядеть образцово, инвалид в мантии казался неэстетичным. Но профессионализм и авторитет Пушкина были настолько высоки, что с ним приходилось считаться.Машина, спички и справедливостьСудья Пушкин поражал всех. Сам водил "Москвич", выделенный ему как инвалиду первой группы. Сам зажигал спички. "Он сам спички зажигал этими, с позволения сказать, руками", — вспоминал знаменитый адвокат Генрих Падва.Плавал часами на море, куда семья ездила каждое лето. Работал без устали — рабочего дня ему не хватало, продолжал дома. У окон их квартиры на первом этаже всегда стояли "ходоки" с юридическими вопросами.Но главное — он судил так, как считал правильным по закону. На него нельзя было надавить, потому что терять ему было нечего. Пушкин проводил собственные расследования, лично опрашивал свидетелей, вникал в каждую деталь.Дело немецкого офицераСамым громким стало убийство капитана Хайнца Эшриха в 1961 году — офицера Национальной народной армии ГДР, приехавшего в СССР учиться. Его зарубили топором двое приятелей из жажды наживы.Дело могло стать политическим — убийство союзника. Юрий Николаевич доказал, что никаких политических мотивов нет. Просто спекулянт и вор Курочкин подбил на преступление Федорова. Обычная уголовщина.Курочкина приговорил к расстрелу, Федорова — к 15 годам. Справедливо и без политической шелухи. Процесс занял всего 10 дней и стал образцом тщательного судебного следствия.Слепые воры и зрячая справедливостьЕще одно знаковое дело — хищения во Всероссийском обществе слепых в 1966 году. На скамье подсудимых оказались 13 человек, большинство из которых были незрячими. Их обвиняли в создании преступной группы и краже почти 300 тысяч рублей — огромной суммы по тем временам.Юрий Николаевич детально разобрал криминальную схему. Бухгалтеры, экономисты, председатели первичных организаций ВОС с 1950 по 1965 год методично обкрадывали общество. Самое циничное — многие документы подписывали слепые председатели, не видевшие содержания бумаг.Все получили серьезные сроки — от 5 до 15 лет. Но главное — Пушкин проанализировал причины произошедшего. Виной стал порядок перечисления денег, плохая ревизия со стороны центрального правления и то, что контроль поручали людям, физически не способным его осуществить.После этого дела Всероссийское общество слепых пересмотрело свои регламенты по всему СССР.Отказ от смертной казниНе все дела заканчивались так однозначно. Была история с женщиной, которая убила любовницу своего мужа. Общественность требовала высшей меры. Газеты и письма в суд пестрели лозунгами: "Самосуду не место в советском обществе! Убийца должна понести высшую кару, какой бы ни была причина!"Судья разобрался в деталях. Подсудимая Наталья — немолодая, некрасивая, всю жизнь терпевшая унижения. Муж изменял открыто, нагло, приводил любовниц прямо в их дом. В один из таких вечеров женщина просто сорвалась."Глубоко вник в то, что там произошло на самом деле, — объяснял адвокат Падва. — Он увидел не хладнокровную убийцу, а доведенную до отчаяния женщину". Смертный приговор выносить отказался. Дал 15 лет.Семейное счастьеДома царила любовь. Сын Олег родился в 1946-м, дочь Алла — в 1948-м. "Фундамент у семьи Пушкиных был прочный: в ней все любили друг друга", — вспоминали знакомые.Настоящий подвиг ежедневно совершала Екатерина Ильинична. Выйти замуж за безрукого и безногого инвалида, родить двоих детей, ухаживать за мужем, быть его опорой — это требовало невероятной любви, мужества и самопожертвования.Алла помнила отца всегда с книгой, аккордеоном или судебными делами. "Читал он так много, что мог составить прекрасную беседу с профессором философии", — рассказывала она. Дома часто собирались писатели и поэты.Юрий пел под аккордеон, участвовал в художественной самодеятельности. Но чаще дочь видела его за работой — он приносил домой целые тома уголовных дел. Однажды маленькая Алла заглянула в папку и увидела описание убийства. "Никогда не буду судьей!" — заявила она отцу. "Это действительно сложно", — согласился тот.Роковой вечер в кафеА потом случилось то, что сломило несгибаемого судью. Сын Олег, подававший большие надежды молодой человек, зашел в летнее кафе в горсаду. Подошел к оркестру что-то спросить.И тут появился пьяный с ножом. Ударил в сердце. Просто так, без причины. "Жуткая трагедия. Сын был таким молодым и способным", — горевала семья.Генрих Падва представлял в том процессе интересы самого Пушкина, оказавшегося в страшной роли потерпевшего. Убийцу, рецидивиста Виктора Григорьева, приговорили к смертной казни. Но это не вернуло сына.Конец легенды"Мы едва пережили это тяжелое время", — вспоминала дочь. Человек, которого не сломили война, ампутации и боль, не смог пережить утрату сына.Пушкин быстро сдал. Врачи и больницы стали постоянными спутниками. Давление, сердце, "скорые". Он перестал петь.Юрий Николаевич Пушкин умер в 1976 году, в 53 года. На Дмитрово-Черкасском кладбище рядом лежат отец и сын. Екатерина Ильинична пережила мужа на двадцать лет. В 2021 году в Твери открыли мемориальную доску судье-фронтовику."Безрукого-безногий судья Пушкин — доказательство того, что жизнь не впишешь ни в какие схемы", — писали о нем. Он показал, что можно быть сильнее любых обстоятельств. И что даже самого сильного человека может сломить личная трагедия.

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