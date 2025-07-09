https://ria.ru/20250709/lavrov-2028108620.html

МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР

МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР - РИА Новости, 09.07.2025

МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:54:00+03:00

2025-07-09T11:54:00+03:00

2025-07-09T11:54:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

сергей лавров

мария захарова

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит КНДР с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств", - сказала она в ходе брифинга в среду.

https://ria.ru/20250702/pesnya-2026836801.html

россия

кндр (северная корея)

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Варвара Скокшина

россия, кндр (северная корея), сергей лавров, мария захарова