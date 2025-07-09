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МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
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11:54 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/lavrov-2028108620.html
МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР
МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:54:00+03:00
2025-07-09T11:54:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит КНДР с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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россия, кндр (северная корея), сергей лавров, мария захарова
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, Мария Захарова
МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР

Лавров 11-13 июля приедет в КНДР с визитом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит КНДР с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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