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МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР
МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:54:00+03:00
2025-07-09T11:54:00+03:00
2025-07-09T11:54:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит КНДР с визитом для проведения переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), сергей лавров, мария захарова
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, Мария Захарова
МИД анонсировал визит Лаврова в КНДР
Лавров 11-13 июля приедет в КНДР с визитом