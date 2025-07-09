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Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 09.07.2025
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14:27 09.07.2025 (обновлено: 14:34 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/krym-2028141488.html
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 09.07.2025
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:27:00+03:00
2025-07-09T14:34:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Девятого июля 2025 года около 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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республика крым
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безопасность, республика крым, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Республика Крым, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом

МО РФ: ПВО сбили 2 БПЛА ВСУ над Крымом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятого июля 2025 года около 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРеспублика КрымРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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