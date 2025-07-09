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Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 09.07.2025
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:27:00+03:00
2025-07-09T14:27:00+03:00
2025-07-09T14:34:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Девятого июля 2025 года около 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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безопасность, республика крым, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Республика Крым, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом
МО РФ: ПВО сбили 2 БПЛА ВСУ над Крымом